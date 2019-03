Umstrukturierung erzeugt Bedenken

Beim 65. Kreisschützentag wurde unter anderem die geplante Umstrukturierung des Landesverbands besprochen.

Bad Mergentheim. Der 65. Kreisschützentag des Schützenkreises Mergentheim fand im Domizil der Igersheimer Schützenfamilie am Spießle statt. Vielleicht lag es auch an der Anwesenheit von Klaus Koch, dem zweiten Landesschützenmeister (LSM), dass Kreisoberschützenmeister Robert Volkert (KOSM) im SV-Schützenhaus so viel Sportprominenz begrüßte wie selten zuvor.

Etwas magerer dagegen fiel das Interesse seitens einiger Vereine aus. Manche erschienen gar nicht.

Andere mit jeweils nur einer Person, was einigermaßen verwundert aufgrund der aktuellen Situation im Bezirk. Denn auf der Tagesordnung standen auch ausführliche Informationen zur geplanten Umstrukturierung des Landesverbandes durch Klaus Koch. In diesem Zusammenhang war auch die Anwesenheit der KOSM der Schützenkreise Öhringen und Künzelsau, Jürgen Wacker und Dominik Schiefer, zu sehen. Denn wird die Umstrukturierung in den nächsten Jahren tatsächlich verwirklicht, werden die mit wohl kleinsten Schützenkreise des Verbandes dann in einem Kreis aufgehen.

Bürgermeister Frank Menikheim fand in seinen Grußworten einige Parallelen zwischen dem Führen eines Verbandes und einer Gemeinde, um beide in eine sichere Zukunft zu führen. Außerdem ging er auf einige geplanten städtebauliche Maßnahmen in Ortskernen der Gesamtgemeinde Igersheim ein. In seinem Jahresrückblick sprach der KOSM von einem erfolgreichen Jahr. Hervorzuheben sind die teils sehr guten Ergebnisse im sportlichen Bereich bis hin bei Deutschen Meisterschaften mit Sportlern aus den SK Mergentheim.

Als das herausragende Ereignis 2018 nannte er die 42. Auflage des im Verbandsgebiet einmaligen Kinder- und Jugendzeltlagers des SK Mergentheim in Wachbach, auf das man stolz ist. In diesem Zusammenhang würdigte Robert Volkert die hervorragende Jugendarbeit bei einigen Vereinen. Es wäre wünschenswert, so der KOSM, wenn sich weitere Vereine entschließen könnten, die Nachwuchsarbeit zu aktivieren. Darüber hinaus lobte er die ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen, aber auch seine Mitstreiter im Kreisschützenmeisteramt für die große Unterstützung.

Kreisschatzmeister Thomas Zängle betonte, dass das Jugendzeltlager dank der Landkreis-Zuschüsse, durch gutes Haushalten und ehrenamtliche Helfer die Möglichkeit eröffnet, auch Kindern aus sozialschwächeren Familien ein Ferienprogramm zu bieten. Namens der Kassenprüfer bescheinigte Manfred Beeg dem Schatzmeister eine vorbildliche Buch- und Kassenführung und empfahl die Entlastung. Diese, vorgenommen für das gesamte Kreisschützenmeisteramt durch den zweiten LSM Klaus Koch, wurde einstimmig erteilt. Zu Beginn seiner Ausführungen über die geplante Strukturreform betonte Koch, dass er als KOSM von Heilbronn die Bedenken aus den Kreisen durchaus verstehe. Als Präsidiumsmitglied versichere er aber, dass die Gelder der Kreise in den Regionen verbleiben. Schon jetzt würden übrigens weitaus größere Kreise auf einigen Ebenen zusammenarbeiten, und im SB Hohenlohe werden heuer der SK Crailsheim und der SK Schwäbisch Hall gemeinsame Kreismeisterschaften durchführen. Dazu erklärte der KOSM des SK Künzelsau, Dominik Schiefer, dass die drei benachbarten Kreise im Jugendbereich seit einiger Zeit ja schon zusammenarbeiten (unter anderem beim Hohenlohe Cup), was ganz gut klappt. Er und sein Öhringer Kollege, Jürgen Wacker, könnten sich eine Dreier-Gemeinschaft sehr gut vorstellen. Er appelliert an die Vernunft der Betroffenen und hält Ideen bezüglich der eventuellen Verwendung von Kreisvermögen für nicht unbedingt gut durchdacht. Bei guter Bestückung bisheriger Ligen auf Kreisebene, so Klaus Koch weiter, könnten diese durchaus erhalten bleiben. Auf Treffen der Kreissportleiter im Februar – der SK Mergentheim war nicht vertreten – wurden derartige Themen angesprochen. Jedenfalls werde mit den Betroffenen bezüglich der Strukturreform noch sehr intensiv diskutiert werden, denn die Verbandsführung strebe eine umfassende Aufklärung an. Einerseits um Bedenken zu zerstreuen, aber auch, um die Schützen davon zu überzeugen, dass eine gut organisierte Strukturreform unbedingt notwendig ist, um die Zukunft des Schützenwesen und die damit verbunden Tradition zu sichern. Am Ende eines insgesamt harmonisch verlaufenen Kreisschützentages lobte KOSM Robert Volkert seine Mitarbeiter im Kreisschützenmeisteramt für ihre tatkräftige Unterstützung. Zuvor nahmen er und der zweite LSM Klaus Koch einige Ehrungen durch den Schützenverband Württemberg für Verdienste um das Schützenwesen vor.

Verbandsehrungen für Verdienste um das Schützenwesen mit dem Verdienstehrenzeichen in Silber und Bronze erhielten Boris Bobrowski, Jens Bräu und Martin Müller (Silber) sowie Günter Bräu, Helmut Michel und Dagmar Müller (alle SV Igersheim; Bronze).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019