Unabhängig bleiben für die Zukunft von Markelsheim

Markelsheim.Ehrenamtliche Arbeit fördern, das Vereinsleben unterstützen und beleben, Altes bewahren, Neues erreichen. Diese Aufgaben anpacken, gemeinsam mit allen Mitbürgern der Gemeinde ist das Credo der Wählergemeinschaft Markelsheim. Durch Mitgestaltung des Wohnumfeldes möchten die Kandidaten das schöne Markelsheim lebens- und liebenswert für Jung und Alt erhalten und weiterentwickeln. Dazu gehört die Sicherung der Betreuungsplätze im Kindergarten und die Erhaltung des Schulstandortes ebenso wie langfristigen Investitionen in Infrastruktur und Altenbetreuung. Ehrenamt wird auch bei den Kandidaten großgeschrieben; sei es zum Beispiel in der Winzertanzgruppe, im Turnverein, als Elternbeirat, als Jugendfeuerwehrwart – wie Bewerber Sebastian Sieber – oder wie das Gemeinderatsmitglied Franz Imhof, Vorsitzender des DRK Ortsverbands. Auch wurde die Ortsvorsteherin Claudia Kemmer, zusätzlich zu ihren vielfältigen kirchlichen Aufgaben, als ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Stuttgart berufen. Um eine möglichst unkomplizierte und direkte Wahl zu ermöglichen, bot die Wählergemeinschaft an, einen gemeinsamen Wahlvorschlag mit allen Bewerbern zu erarbeiten. Dies fand jedoch nicht die nötige Zustimmung. Dennoch möchte die Wählergemeinschaft gerne ihre bisherige sehr erfolgreiche Arbeit mit neuem Schwung und natürlich gemeinsam mit allen Mitgliedern des Ortschaftsrates zum Wohle Markelsheims fortsetzen. pm

