Unbekannte stehlen Ringe

Bad Mergentheim.Vermutlich mit einem metallischen Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag (27. November) auf Mittwoch (28. November) die Sicherheitsverglasung des Schaufensters eines Juweliergeschäfts am Bad Mergentheimer Hans-Heinrich-Ehrler-Platz eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus der Auslage verschiedene Ring-Dummys und ein weiterer Goldring entwendet. Es entstand laut Polizeibericht ein Diebstahls- und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. pol

