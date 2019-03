Bad Mergentheim.Die Welzbachbühne Wenkheim tritt am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr im Kurhaus auf. Das Stück heißt: „Und ewig rauschen die Gelder“ – eine Farce in drei Akten von Michael Cooney

Eric Swan bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken.

Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada ausgewanderten Untermieter. Oder finanzielle Zuschüsse für diverse andere hilfsbedürftige Hausbewohner, die ihm so einfallen. Da bietet der Sozialstaat doch etliche Möglichkeiten. Und während Linda noch glaubt, Eric ginge jeden Morgen zur Arbeit, bringt dieser eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen.

Von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente, Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis zur Schulmilch lässt er nichts aus. Als dann eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht die Lawine über ihm zusammenzubrechen. . .

Michael Cooneys aberwitzige Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist mitten aus dem Leben gegriffen, voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele.

Hier bleibt garantiert kein Auge trocken.

Karten sind erhältlich beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931 / 965-225, in der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, bei der Tourist-Information, Marktplatz 1, an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019