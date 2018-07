Uneinsichtige Radler sorgen für Ärger

Anzeige

Keine gute Situation also, zumal im Park ja auch Reha-Patienten unterwegs sind, ebenso Senioren oder Eltern mit Kindern. „Wir freuen uns über alle, die unseren Kurpark besuchen“, betont die Kurdirektorin. „Aber bitte nicht im Kurpark radeln.“ Wer seinen Drahtesel durch den Park schiebt, verhalte sich richtig. „Wer ins Café will, kann sein Fahrrad an den extra eingerichteten Fahrradparkplätzen abstellen“, verweist Löbbecke auf die vorhandenen Möglichkeiten. „Räder an Bäumen oder Gebäuden abzustellen, geht einfach nicht.“

Doch nicht nur Radfahrer fallen auf, auch an der Kneipp-Anlage gibt es bisweilen Probleme. Und schließlich verhält sich auch so mancher Autofahrer nicht angemessen. Lieferanten etwa, aber auch Handwerker oder Taxis. „Wer in den Park muss, sollte langsam fahren und sein Fahrzeug so abstellen, dass es nicht die Wege blockiert. Und auch schnell wieder wegfahren, wenn der Auftrag erledigt ist.“

Dieter Brauch ist Mitarbeiter der Kurverwaltung und seit zehn Jahren Parkaufseher. Er hat in dieser Zeit viele gute, aber auch negative Erfahrungen gemacht. „Die einen sind einsichtig, steigen ab und schieben, stellen ihr Rad an die vorgesehenen Plätze oder fahren das Auto schnell wieder weg“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings gebe es auch immer wieder das Gegenteil. „Da wird einfach weitergefahren, ignorant abgewunken, oft wird‚ ’ja, ja’ gesagt und weitergefahren, manchmal fallen auch grobe Worte oder es wird der Mittelfinger gezeigt“, berichtet Brauch.

„Werde energisch, falls nötig“

Als Bad Mergentheimer kennt er viele seiner „Kunden“, spricht sie auch „angemessen“ an: „Es ist nicht sinnvoll, gleich den Macker zu machen“, erklärt der Parkaufseher. „Aber wenn man mich ignoriert oder gar beleidigt, dann kann ich auch energisch werden.“ Die Polizei muss Brauch nicht alarmieren. „Räder haben ja keine Nummer, außerdem sind die ja längst weg, bis die Polizei kommt. Aber, wie gesagt, als Mergentheimer kenne ich ja viele.“ Da der Kurpark Privatgelände ist, kann Brauch Sanktionen aussprechen. „Das geht von der Ermahnung über eine Abmahnung bis hin zum Betretungsverbot“, erläutert er die Bandbreite. Außerdem verweist er auf Haftungsrisiken, die für Radfahrer alles andere als angenehm sein können: „Da der Park ja Privatgelände und Radfahren ausdrücklich verboten ist, besteht bei einem Sturz kein Versicherungsschutz. Und wenn Fußgänger oder Sachen zu Schaden kommen, dann steht der Radler gar nicht gut da. Das gibt dann richtig Ärger mit uns, den Geschädigten und auch der Versicherung des Radlers.“ Deshalb appelliert Brauch an die Einsicht der Fahrrad- und Autofahrer, sich entsprechend der Parkordnung zu verhalten.

Doch nicht nur Radler sind ein Problem, auch die Kneipp-Anlage – gleich beim großen Springbrunnen – wird nicht immer adäquat genutzt. „Das Kneippbecken ist kein Planschbecken“, sagt die Kurdirektorin dazu und bittet Eltern mit kleinen Kindern um Verständnis. „Kneippen ist in Ordnung, auch kleine Kinder können das machen“, betont Löbbecke. Wer sein Kind an die Hand nimmt und mit ihm gemeinsam „kneippmäßig“ das Becken durchschreitet, ist willkommen. „Aber wer baden will, soll doch bitte ins Solymar oder ins Freibad gehen“, merkt Dieter Brauch an, der „immer wieder“ an der Kneipp-Anlage gefordert ist. Auch hier fehle es oft an der nötigen Einsicht. „Da werden meine Hinweise nicht ernst genommen, manchmal wird auch versucht, eine Diskussion anzufangen. Darauf gehe ich nicht ein.“ Das gelte übrigens auch für den Terrain-Kurweg, der oftmals von Hundebesitzern mit ihren Vierbeinern aufgesucht werde. „Das geht gar nicht“, sagt Brauch.

Parkordnung ist kein Geheimnis

Für den Parkaufseher ist es nach all den Jahren immer wieder „erstaunlich“, mit welcher Selbstverständlichkeit die Regeln ignoriert und gebrochen werden. „Es ist doch bekannt, dass hier nicht geradelt werden darf. Die Parkordnung ist kein Geheimnis, sie ist nachzulesen. Auch am Kneipp-Becken ist eine Tafel mit den Regeln.“

Wenn man Leute anspreche, die sich nicht daran halten, „dann sollten diese auch entsprechend handeln“. Er jedenfalls freue sich immer, wenn beispielsweise ein Radler „positiv reagiert, also anhält, absteigt oder sich sogar entschuldigt. Das gibt es tatsächlich“. Leider sei das eine Minderheit, „aber es zeigt doch, dass Einsicht und Rücksichtnahme nicht unmöglich ist“, sagt Brauch.

Günther Fischer vom RC Dreigang kennt das Problem. „Wir sagen nicht nur unseren Mitgliedern, sondern allen, die mit uns radeln, dass das im Kurpark nicht geht. Unsere Leute halten sich auch an die Parkordnung“, betont der leidenschaftliche Radfahrer. Allerdings „ist auch schon eines unserer Mitglieder angemacht worden, als er das Rad geschoben hat“ – für Fischer „nicht nachvollziehbar“.

Generell sieht Fischer „alle Verkehrsteilnehmer, also sowohl Radler als auch Motorrad- und Autofahrer sowie Fußgänger, in der Pflicht, auf einander Rücksicht zu nehmen und sich an die jeweiligen Regeln zu halten.“

