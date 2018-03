Unfall auf Bankparkplatz

Anzeige

Bad Mergentheim.Zirka 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 10 und 13 Uhr, in Bad Mergentheim und fuhr danach einfach weg. Der 35-jährige Besitzer eines Volvo parkte diesen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Härterichstraße. Als er nach zirka drei Stunden wieder an sein Auto zurückkam, stellte er einen frischen Schaden fest. Vermutlich war ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Volvo hängen geblieben. Anstatt jedoch der Polizei den Verkehrsunfall zu melden, suchte der Schadensverursacher offenbar sein Glück in der Flucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 melden.