Unfallverursacher fuhr weg

Bad Mergentheim.Ohne seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall in Bad Mergentheim. Ein 34-Jähriger parkte seinen Peugeot am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf einem Parkplatz einer Firma in der Wilhelm-Frank-Straße. Als er am Mittwoch, kurz vor 16.30 Uhr, wieder zu dem Wagen zurückkam, sah er die Beschädigungen an der linken Seite. Die Polizei fand an diesen rote Lackantragungen des Verursacherfahrzeugs. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf über 2500 Euro. Hinweise auf den beschädigten roten Pkw und den unbekannten Fahrer werden erbeten an die Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019