„Ungeheure Bereicherung“

Seit September ist Katrin Weis jetzt an ihrer Einsatzstelle. Wöchentlich legt sie Bereichsleiter Steffen Markert den Plan vor, den sie aufgrund der Vorgaben der Schule erarbeitet hat. Ihre Aufgaben sind vielseitig: Zunächst bereitet sie das Pausencafé der Jungen- und Mädchenrealschule vor und auch bei der Kernzeitbetreuung der St.-Bernhard-Grundschule hilft sie mit.

Schulsekretärin Petra März freut sich, wenn sie die Aufgaben weitergeben kann, die gerade anfallen, und die aktuelle Vermarktungsaktion der Schule will organisiert werden. Nachmittags bietet Katrin Weis eine Experimentier-Arbeitsgemeinschaft für die Fünft- und Sechstklässler an und sie engagiert sich auch in der Hausaufgabenbetreuung. Wichtig für das Ziel der Berufsfindung ist es für Katrin Weis auch, regelmäßig im Unterricht zu hospitieren und so den Schulalltag aus der Sicht der Lehrer kennenzulernen.

Eine „ungeheure Entlastung und Bereicherung“ sei diese FSJlerin, stellt Steffen Markert fest. Jetzt gebe es in der Hausaufgabenbetreuung kleinere Gruppen und die Schulseelsorgerin Schwester Clara Maria könne sich während des Pausencafés auf Einzelgespräche konzentrieren. Auch Katrin Weis kann nur Positives berichten. Im Lehrerkollegium sei sie „sehr herzlich aufgenommen worden“. Den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen und die Vielfalt ihrer Aufgaben empfinde sie als sehr schön – und sie sei sich auch schon einigermaßen sicher, welche Studienrichtung sie einschlagen solle.

Bis dahin ist allerdings noch fast ein halbes Jahr Zeit, das FSJ endet für Katrin Weis Ende August. Bis dahin gelten für sie die üblichen Bedingungen: 38,5 Stunden Wochenarbeitszeit, 27 Tage Urlaub und einige „Bildungstage“, bei denen zusammen mit Kollegen das FSJ reflektiert wird. Als Vergütung erhält jeder Teilnehmer am FSJ einheitlich monatlich 320 Euro und dazu 40 Euro Verpflegungsgeld. peka

