Ungewöhnlicher Blickwinkel

Anzeige

Bad Mergentheim.Besucher des Deutschordensmuseums nehmen gerne die Gelegenheit wahr, sich das Gebäude bei einer Führung mit einer interessierten Gruppe nahebringen zu lassen. Das „lange“ Wochenende vor dem ersten Mai bietet dazu so manche Gelegenheit: Am Samstag, 28. April, um 15 Uhr werden die Höhepunkte des Museums – von der Jungsteinzeit über Mörike bis zu den fürstlichen Räumen – gezeigt. Am Sonntag, 29. April, wird um 15 Uhr die über 825-jährige Geschichte des Deutschen Ordens mit ihren vielen Hochs und Tiefs vorgestellt. Am Dienstag, 1. Mai, startet um 14 Uhr die Türmerin durch Schloss und Stadt: Franziska Dermühl (1778-1855) verbrachte fast ihr ganzes, nicht einfaches Leben auf dem mächtigen Bläserturm, der zum Trio der Mergentheimer Schlosstürme gehört. Als Türmerstochter und -gattin sowie spätere Türmerswitwe hat sie über Jahrzehnte Mergentheimer Schloss und Stadtgeschichte aus luftiger Höhe beobachtet und erlebt. So berichtet die Türmerin von ihrem Blickwinkel aus von den turbulenten Ereignissen im Jahr 1809, von der schlimmen Hungersnot in den Jahren von 1815 bis 1817, über ihre Zeitgenossen und von den verantwortungsvollen Wachaufgaben, die den Türmern und Torwächtern oblagen. Anschließend begibt sie sich auf eine Spurensuche in der Stadt. Die Führung dauert etwa zwei Stunden.

Durch die Sonderausstellung „Wie es euch gefällt. Cartoons von Gerhart Glück“ gibt es am 1. Mai um 14.30 Uhr eine Führung.

So manche Besonderheit lässt sich auf den Originalen des berühmten Cartoonisten entdecken, gemeinsam spürt man seinem Humor nach, vom Kalauer bis zur feinen Ironie. pm