Ungewohnte Seherlebnisse

Bad Mergentheim/ Neunkirchen.Die evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim-Neunkirchen mit Pfarrer Bernd Rampmeier zeigt ab Samstag, 4. Mai, die vierte Kunstausstellung auf der Empore der Laurentiuskirche. Die Neunkirchener Künstlerin Barbara Schnirch zeigt zum Thema „Himmel & Erde“ photographische Impressionen, in denen sich mitunter verschiedene Techniken mischen, die zu ungewohnten Seherlebnissen führen.

Die Motive reichen von farbstarken Sonnenuntergängen über scherenschnittartigen Landschaften bis zu äußerst farbreduzierten, fast schwarz-weiß anmutenden Motiven in scheinbar menschenleerer Umgebung. Da sich die Künstlerin seit längerem mit dem Bereich „LandArt“ auseinandersetzt, sind auch von ihr gestaltete Treibholzskulpturen und Steinpyramiden als Zeichen der Vergänglichkeit in ihren Bildern zu finden. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr statt. Zwei junge Schülerinnen der Jugendmusikschule werden die Veranstaltung mit Harfenspiel begleiten. Die Ausstellung ist vom 4. Mai bis Ende September täglich von 9 bis 18 Uhr zu besichtigen. Am Freitag, 10. Mai und Dienstag, 14. Mai, jeweils um 19 Uhr, lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten zu Betrachtungen mit der Künstlerin vor den Bildern ein. ekgnk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019