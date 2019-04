„Unratjäger“ leisteten ganze Arbeit

Edelfingen.Fleißige Müllsammler waren am Samstag am Radweg neben der Bundesstraße 290 unterwegs. Die rund 20 Freiwilligen hatten sich zunächst vor dem Edelfinger Rathaus eingefunden, um bei der Frühjahrsputz-Aktion „kehrtWende“ mitzuhelfen.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff freute sich über so viele Helfer, die bereit waren, einen Samstagvormittag für ein sauberes Landschaftsbild zu opfern. Mit Greifzangen, Handschuhen und Plastikbeuteln bewaffnet, gingen die „Unratjäger“ in ihr jeweiliges Revier.

Auch in diesem Jahr nahmen sie sich den Radweg entlang der B 290 und die Wilhelm-Frank-Straße vor, zählen diese Straßenabschnitte doch zu den Bereichen, die von Umweltsündern am meisten verschmutzt werden.

Jeweils von der Bad Mergentheimer Ortsgrenze bis zum Edelfinger Ortsbeginn bzw. an der B 290 entlang sogar bis zur Gemarkungsgrenze nach Unterbalbach suchte und fand man auch in diesem Jahr reichlich Müll, der von gedankenlosen Zeitgenossen achtlos weggeworfen worden war. Da staunte selbst der siebenjährige Henry über weggeworfene Schuhe und einen in einer Wiese liegenden Tannenbaum, der wohl einmal als Weihnachtsbaum gut war. Dass besonders an Parkplätzen neben Essensverpackungen, Zigarettenschachteln und -kippen allerlei Flaschen gefunden werden, ist fast schon normal, dass aber 13 leere Wodka-Flaschen in einem nahen Acker aufgelesen wurden, zeigt, dass wohl nicht nur Umwelt- sondern auch Alkoholsünder unterwegs waren. Ein Kfz-Besitzer wird wohl bei der nächsten Polizeikontrolle Probleme haben, denn seinen Kfz-Schein fand man ebenfalls am Rande eines Parkplatzes. Solches und vieles andere mehr lasen die fleißigen Unratsammler auf, bis zuletzt ein landwirtschaftlicher Anhänger mit prall gefüllten Plastiksäcken voll beladen war. Dafür dankte Ortsvorsteher Heidloff den fleißigen Sammlern und lud sie zu einem kleinen Imbiss in den Bürgersaal des Rathauses ein. WM

