Unter der Lupe

Apfelbach/Markelsheim.Der CDU-Stadtverband Bad Mergentheim und dieFraktion im Gemeinderat haben in Apfelbach und Markelsheim Bürgergespräche begonnen.

Beim Ortsrundgang durch Apfelbach legten die Teilnehmer ein Augenmerk auf die Schaffung von Bauplätzen. Die CDU-Fraktion machte deutlich, dass sie den Erwerb von geeigneten Flächen unterstützen wird und im Rat einen Antrag einbringen möchte, um Apfelbach eine weitere bauliche Entwicklung zu ermöglichen. Ein besonderes Anliegen war den Anwesenden auch die Schaffung des Radwegs von Apfelbach nach Markelsheim. Dabei will die Fraktion beim Landratsamt einen konkreten Sachstand zu den Planungen einfordern und im Nachgang weitere Schritte zur Umsetzung einer Planung veranlassen. Man war sich einig, dass man im Gemeinderat eine umfassende Radwegkonzeption für die Stadt und alle -teile auf den Weg bringen sollte, um das Potenzial für Bürger und Gäste zu nutzen. Es wurde deutlich, dass durch die Investitionen in das Rathaus, verschiedene Platz-und Straßensanierungen und auch in das Dorfgemeinschaftshaus, Apfelbach eine gute Entwicklung als Ortschaft erfuhr. In Markelsheim machten sich die Mitglieder des Gemeinderats und die Kandidaten der CDU mit Bürgern ein Bild von der Baustelle der Tauberbrücke, bevor man sich am Kindergarten einen Eindruck von den Gegebenheiten für die neue Kita-Gruppe verschaffte, die vom Rat beschlossen wurde. Die Erstellung in Modulbauweise ermöglicht eine flexible Einstellung auf die künftige Entwicklung der Kinderzahlen. Als weiteres Thema stand auch die Folgenutzung der Fronscheune auf der Agenda. Die CDU will diesen Prozess der Entwicklung des Gebäudes positiv in den städtischen Gremien begleiten. Die Fraktion stellte fest, dass durch die Investitionen der zurückliegenden Jahre, in Neubaugebiet, Kindergarten, Schule oder auch beispielsweise den Zehntkeller, wichtige Weichenstellungen getroffen wurden. cdu

