Unternehmen klopfen auf Holz

Bad Mergentheim.„Ich freue mich sehr, dass Sie für Ihren Kongress mit bundesweiter Resonanz die größte Stadt im Main-Tauber-Kreis als Tagungsort gewählt haben“, begrüßte Oberbürgermeister Udo Glatthaar die rund 150 Teilnehmer des 12. Holz-/Holz-Alufenster-Kongresses am 21. und 22. März im Kurzentrum Bad Mergentheim.

Umweltschonendes Material

Dort beschäftigten sich Fensterhersteller und Zulieferer mit den Zukunftschancen des Holzfensters (wir berichteten). Laut dem Vorsitzenden Eduard Appelhans stehen die Zeichen mehr als gut: Immer mehr Menschen hinterfragen, was sie kaufen wollen und verlangen Informationen über Herkunft und Herstellungsmethoden. In Zeiten, in denen tausende junge Menschen jeden Freitag für die Umwelt auf die Straße gehen, in denen die Politik Plastik- und Einwegverpackungen reduzieren will und Dieselfahrverbote im Raum stehen, ist der nachwachsende, klimaschonende Rohstoff Holz das Material der Stunde. So wie die Holzbauweise bereits von dieser Entwicklung profitiert, können auch die Holzfensterhersteller selbstbewusst zu ihrem Produkt stehen: „Wir Holzfensterbauer sind nicht die Vergangenheit – wir sind die Zukunft!“

Vor 25 Jahren hatten sich 94 Branchenvertreter im Taubertal getroffen und die Vereinsgründung beschlossen, um gemeinsam etwas gegen sinkende Absatzahlen des Holzfensters zu tun. Ein Mann der ersten Stunde war Rudi Walz aus Tauberbischofsheim. Bis heute ist das 75-jährige Urgestein im Beirat als Sprecher aktiv und bei vielen Verbandsterminen im Einsatz. Beim Jubiläumsfestakt im Kursaal überreichte ihm der Vorstand deshalb die erste Ehrenmitgliedsurkunde in der Verbandsgeschichte – Rudi Walz nahm sie gerührt entgegen.

Die Festrede am Jubiläumsabend hielt Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, und outete sich dabei als großer Fan: „Holz hat als Baumaterial in allen Kulturen existiert. Es steht für Standhaftigkeit und Nachhaltigkeit und ist vielseitig verwendbar – von der Faserplatte bis zur Stradivari.“ Und es sei gerade in Baden-Württemberg ein Rohstoff aus der Region für die Region. Dafür wolle man im Landtag weitere Impulse setzen. Umweltminister Peter Hauk, der den zweiten Kongresstag einleitete, benannte den Holzbau als wesentliches Element, um die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen.

Neben aller Theorie beschäftigte man sich auch mit der konkreten Praxis. Per Bus ging es für die Teilnehmer zur Betriebsbesichtigung bei Schenk Fenster und Türen in Unterschüpf-Boxberg.

Seniorchef Herbert Schenk und seine Mitarbeiter führten in mehreren Gruppen durch die eindrucksvolle Produktion.

Vor 74 Jahren wurde die Schreinerei gegründet, 1978 übernahm Herbert Schenk den Familienbetrieb und fertigte erstmals Fenster und Türen für den regionalen Markt. Heute verfügt der Betrieb über eine rationelle Fertigung in allen Materialbereichen und bedient Kunden und Partner in einem Umkreis weit über die Region hinaus. pm

