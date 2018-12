Unternehmen Würth Industrie Service spendet 6000 Euro

Bad Mergentheim/Würzburg.Mit einer Spendensumme von insgesamt 6000 Euro fördert die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG auch im diesen Jahr drei gemeinnützige Projekte in der Region: die Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim sowie die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg sowie dem Verein für mobile Flüchtlingshilfe „Hermine“ in Würzburg. Die Spendentour mit der offiziellen Scheckübergabe fand vor kurzem statt.

Pünktlich zur ersten Pause überraschten Stephanie Boss, Teamleiterin Marketing bei Würth Industrie Service, sowie Marina Moser, Veranstaltungsmanagement und Sponsoring bei Würth Industrie Service, die Schulrektorin Karin Endres und die Kinder der Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim. Mit 2000 Euro erhielt die Lorenz-Fries-Schule, eine Förderschule sowie eine offene Ganztagesschule mit ergänzenden Angeboten, den ersten Teil der Gesamtsumme von 6000 Euro. Durch vielfältige, altersspezifische Angebote werden die Kinder und Jugendlichen bei der Selbstwertstärkung und der Heranführung an den Alltag unterstützt sowie Unterstützung und Hilfestellung bei der schulischen und beruflichen Orientierung gegeben. Genau für diese Zwecke soll auch das Geld Verwendung finden. Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge Partnerschaft zwischen der Würth Industrie Service und der Förderschule, auch im Rahmen von Projekten mit Schülern sowie Auszubildenden. So ist die Spendenübergabe an Weihnachten schon fast zur Tradition geworden.

Die zweite Station der Spendentour fand in Würzburg beim Projekt „Hermine“ (mobile Flüchtlingshilfe) statt. Diesem Verein hat die Würth Industrie Service zum ersten Mal eine Spende übergeben. Voller Freude nahm Christian Ludwig, Vorstand und Projektleitung des Vereins, den symbolischen Scheck über 2000 Euro mit seinen Kollegen entgegen. Das Projekt „Hermine“ steht für die gemeinsame Hilfe zur Erstversorgung von Menschen in Not in Europa. „Einer unserer Grundgedanken ist es, jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und Menschen in Notlagen mit humanitärer Hilfe zu unterstützen“, so Ludwig. Eine Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter nehmen sich diesem Ziel mit vollem Engagement und voller Leidenschaft an. „So zum Beispiel geht es bei unseren Hilfseinsätzen um die Versorgung mit den grundlegenden Bedürfnissen, wie Nahrung, eine Decke oder ein Dach über dem Kopf. Hierfür können wir die Spende auch sehr gut gebrauchen.“ Auch der Aufruf und die Annahme von Sachspenden sind dort ein elementarer Bestandteil der Arbeit. In den Lagerräumlichkeiten in Würzburg werden alle Hilfsgüter gesichtet, sortiert und für die Vor-Ort-Einsätze verpackt.

Den Abschluss der Spendentour 2018 machte der Besuch der Würth Industrie Service in der Universitätsklinik in Würzburg. Prof. Dr. Schlegel, Leiter der „Station Regenbogen“, und Monika Demmich, stellvertretende Vorsitzende der Elterninitiative, nahmen einen Scheck von 2000 Euro mit strahlenden Gesichtern entgegen. Dieser Betrag setzt sich neben der Unternehmensspende, auch aus Spenden von Mitarbeitern zusammen. Auf den „Stationen Regenbogen, Schatzinsel und Leuchtturm“ werden an Leukämie und Tumoren erkrankte Kinder aus der ganzen Welt behandelt. wis

