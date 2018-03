Untersuchungsmethode mit Tradition

Anzeige

Zum Abschluss geht es um die Einsatzmöglichkeiten der Elastographie bei der Diagnostik am Herzen. Einem einführenden Kurzvortrag mit Fallbesprechung folgen jeweils praktische Demonstrationen an Probanden. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, selbst an verschiedenen Arbeitsplätzen unter Anleitung erfahrener Ausbilder zu üben.

Das Seminar wird in Zusammenarbeit vom Zentrum Innere Medizin am Caritas-Krankenhaus mit den Chefärzten Prof. Dr. Christoph F. Dietrich, Dr. Jochen Selbach, Privatdozent Dr. Mathias Borst und Oberarzt Dr. André Ignee sowie dem Chefarzt der Inneren Medizin des Krankenhauses Tauberbischofsheim Dr. Helmut Reinwald organisiert. Es ist traditionell durch den interdisziplinären Charakter der beteiligten Kliniken gekennzeichnet. Die Möglichkeit für niedergelassene und klinisch tätige Ärzte ihre Ultraschallkenntnisse intensiv und auf vielfältige Weise vertiefen zu können, ist seit Jahrzehnten ein gefragtes Angebot.

Eingebunden sind die Kreisärzteschaft Bad Mergentheim, die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM), die Südwestdeutsche Gesellschaft für Innere Medizin, die Landesärztekammer Baden-Württemberg sowie die European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).

Anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums findet die Abendveranstaltung in einem festlichen Rahmen im Roten Saal des Bad Mergentheimer Deutschordensschlosses statt. Dr. Frentzel-Byme, Vorsitzender des Museumsrats Ultraschallmuseum der DEGUM, wird eine Rückschau auf die Entwicklung der Sonographie in den vergangenen vier Jahrzehnten geben. ghtf

