Unverträglichkeiten bei Nahrungsmitteln

Anzeige

Bad Mergentheim.Unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden wohl immer mehr Menschen. Sehr oft und schnell werden verschiedenste Symptome (Hautveränderungen, Migräne etc.) beziehungsweise besonders gastrointestinale Beschwerden (Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle, Erbrechen, Krämpfe, Übelkeit) in Zusammenhang mit der Aufnahme verschiedener Nahrungsmittel, gebracht.

Derzeit wird beispielsweise häufig der Weizen als Übeltäter verdächtigt. Aber auch Laktose, Fruktose und Histamin sind immer wieder im Gespräch. Was genau steckt nun dahinter? Was sind Unverträglichkeiten und was sind Allergien? Diesen Fragen widmen sich Professor Dr. Christoph F. Dietrich und Kerstin Siehr beim „Arzt im Gespräch“ am Dienstag, 22. Mai, um 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal.

Der Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am Caritas Krankenhaus und die dortige Diätassistentin, möchten gemeinsam mit den Besuchern, Wege aus der Nahrungsmittelunverträglichkeit diskutieren und definierte Krankheitsbilder aufzeigen.