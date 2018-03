Verbundenheit mit Surinam gezeigt

Anzeige

Bad Mergentheim.Beim Weltgebetstag stand in diesem Jahr die Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Surinam, einem Land im Nordosten Südamerikas, im Mittelpunkt. Diese Frauen erleben, so heißt es in einer Pressemitteilung des Katholischen Frauenbunds, wie durch massiven Abbau von Gold und Öl die Natur ihres Landes zerstört wird. Außerdem spürten sie in ihrem Alltag täglich die negativen Auswirkungen durch zunehmende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen.

Trotzdem oder gerade deswegen hätten die Frauen aus Surinam den Gottesdienst unter das Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ gestellt und in ihren Liedern sowohl auf die Schönheit der Schöpfung als auch auf deren Gefährdung hingewiesen. So etwa in dem Lied: „Seht, alles, was Gott gemacht hat ist wunderbar, ja, sehr gut“ oder in der Verpflichtung zur Verantwortung für die Schöpfung: „Lasst uns gemeinsam in unserem Alltag konkrete Wege gehen, um die Schöpfung zu bewahren. Lasst uns unsere Regierungen, Kirchen und Familien in die Pflicht nehmen, die Erde für zukünftige Generationen zu schützen.“ Als größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen engagiert sich der Weltgebetstag für soziale Gerechtigkeit, die Überwindung von Diskriminierungen und Rassismus sowie für die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft. Rund 100 Frauen und Männer haben in der Kapuzinerkirche in Bad Mergentheim mitgefeiert und im ökumenischen Gebet der Verbundenheit mit christlichen Frauen in über 120 Ländern der Erde nachgespürt. Diese Verbundenheit zeigte sich auch im Ergebnis der Kollekte für Projekte des WGT in Surinam, konnten doch 813,36 Euro überwiesen werden.