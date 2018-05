Verdienste für die Ewigkeit erworben

In Markelsheim will die Genossenschaft im Zusammenwirken mit der Gemeinde eine Riehle-Sonderabfüllung mit Bildetikett in den Handel bringen. Pro Flasche kommen zehn Cent der Förderschule bzw. dem Kindergarten zugute, wie Michael Schmitt und Ortsvorsteher Josef Gerlinger kundtaten.

© Ludwig Hammer