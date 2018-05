Verdienste um Diabetologie gewürdigt

Anzeige

Bad Mergentheim/Berlin.Prof. Dr. Thomas Haak, Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim hat die goldene Ehrennadel der „Deutschen Diabetes Gesellschaft“ (DDG) verliehen bekommen.

Wie die Diabetes-Klinik Bad Mergentheim in einer Pressemitteilung schreibt, verleiht die DDG die Auszeichnung an Persönlichkeiten in Würdigung ihrer außerordentlichen Verdienste für die Diabetologie. Der Endokrinologe und Diabetologe Haak ist bereits seit 1996 für die DDG aktiv, zum Beispiel als Mitglied des Ausschusses für Schulung und Weiterbildung, als Vize- und Tagungspräsident (2005 bis 2007) oder als Präsident (2007 bis 2009) und hat die internen Strukturen der DDG in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt.

Ebenso hat er als Koordinator bei der Erstellung der evidenzbasierten S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes im Auftrag der DDG mitgewirkt. „Die Auszeichnung ist nicht nur eine persönliche Wertschätzung meiner Leistungen, sondern insbesondere eine Anerkennung für das gesamte Diabetes Zentrum Mergentheim“, sagte Haak bei der Preisverleihung im Rahmen des diesjährigen Diabetes Kongresses der DDG in Berlin.