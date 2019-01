Verdiente Mitarbeiter geehrt

Bad Mergentheim.Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, der Ausblick auf 2019 sowie Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in den Kliniken Dr. Vötisch.

Auf ein herausforderndes, insgesamt aber erfolgreiches Jahr verwies Geschäftsführerin Barbara Dosch-Funk. Besonders erfreut zeigte sich die Geschäftsführerin über die Inbetriebnahme des Ambulanten Therapiezentrums.

Rund 2,5 Millionen Euro wurden für die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen der ehemaligen Bäderabteilung mit Neubau eines modernen Trainingsraums sowie Sanierung von Nasszellen in Patientenzimmern in die Hand genommen. Daneben gab es Investitionen im Bereich Brandschutz und in die energetische Maßnahmen. Investitionen würden in diesem Jahr unter anderem auch im Bereich der Diagnostik umgesetzt. Der für die ambulante Reha verantwortliche Oberarzt, Dr. Wolfram Drexler führte in seinem Ausblick die zahlreichen therapeutischen Möglichkeiten des neuen Ambulanten Therapiezentrums auf.

Im Frühjahr werde bei einem Tag der offenen Tür die offizielle Einweihung sein. Angebote, die im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Laufe des Jahres für Mitarbeiter zur Verfügung stehen, erläuterte Sozialarbeiterin Petra Seidel. Dosch-Funk würdigte Hans Jürgen Schöneich, der nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Dem ärztlichen Leiter Hans-Joachim Ebser wurde bereits im Juli 2018 unter großer Wertschätzung im Rahmen des Sommerfests „Lebe wohl“ gesagt.

Ihre große Wertschätzung äußerte die Geschäftsführerin gegenüber den zahlreichen Beschäftigten, die für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit und Treue zur Klinik Geschenkkörbe und Gratifikationen überreicht bekamen. Seit zehn Jahren ist Agnes Class in der Klinik beschäftigt.

Die Würdigung für 25-jährige Betriebszugehörigkeit ging an Sandra Schnicke, Eleonore Walz-Ott, Silvia Weidling und Roland Wirth. Inge Vötisch und Gottfried Moll, der über seinen Ruhestand hinaus wertvolle Dienste zur Verfügung stellt, sind seit 30 Jahren, Dr. Brigitte Vötisch seit 35 Jahren in den Kliniken Dr. Vötisch beschäftigt.

Seit 50 Jahren trägt Barbara Gschwind zur Sauberkeit und Pfanzenpflege bei. Der Erfahrungsschatz der Jubilare, so Dosch-Funk, sei für die Klinik von unschätzbarem Wert. In ihrem Schlusswort hob Gesellschafterin Inge Vötisch den unermüdlichen Einsatz von Barbara Dosch-Funk hervor, die ebenso seit 30 Jahren für die Klinik tätig ist. KV

