Verdiente Mitglieder für langjährige Treue geehrt

Edelfingen.Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr blickte Oberschützenmeister Erich Stapf bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Edelfingen zurück. Ortsvorsteher Detlef Heidloff beglückwünschte in seinem Grußwort die Schützen für die Erfolge, die sie in verschiedenen Disziplinen erreicht haben. Die Jugendarbeit sei zu loben und eine wichtige Basis für den Fortbestand des Vereins. In seinem Geschäftsbericht hob Erich Stapf den Spitzenplatz der ersten Mannschaft in der Bezirksoberliga hervor, der einen Aufstieg in die Landesliga möglich mache. Der Verein sei im vergangenen Jahr mit vier Erwachsenenmannschaften und einer Jugendmannschaft aktiv gewesen. Für die Bogenschützen sei man noch immer mit dem Umbau der ehemaligen KK-Schießanlage auf dem Theobald beschäftigt. Die Planungen seien an den Schießstättenbeauftragten des Württembergischen Schützenverbandes (WSV) weitergeleitet worden. Außerdem sei eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erstellt und eine artenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag gegeben worden.

Seminare besucht

Außerdem haben Mitglieder des Vorstands Seminare über die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die Prävention sexueller Gewalt besucht. Beim Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt vermisste Stapf die Berücksichtigung der Ortsteile. Bei der anstehenden Strukturreform des WSV sah er eine Benachteiligung der ländlichen Regionen. Bei einem Wassereinbruch in die Vereinsräume durch einen Starkregen im Juni hätten anwesende Vereinsmitglieder durch ihren sofortigen Einsatz schlimmere Schäden verhindert. Schriftführer Peter Bäthge erinnerte unter anderem an die Teilnahme am Bezirksschützentag in Crailsheim, die Sportlerehrung der Stadt, den Kreisschützentag in Bad Mergentheim und die Sitzung des Stadtsportausschusses in den Vereinsräumen.

Jugendleiter Peter Spitznagel zeigte sich sichtlich stolz auf die Erfolge seiner zwölf jugendlichen Schützen. Sie hätten nicht nur den Bezirkspokal und der „Shooty-Cup“ gewonnen, sondern bei Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften viele Siege und vordere Plätze erreicht. Von insgesamt 57 Podestplätzen wurden 37 erste und 15 zweite Plätze belegt.

Auch bei Bundesmeisterschaften waren die Jungschützen mit sechs Teilnehmern vertreten. Kassier Manfred Freund berichtete, dass die Bilanz einen ansehnlichen Überschuss aufweise. Nachdem die Kassenprüfer Elmar Rupp und Herbert Hertlein die Kasse des Vereins geprüft und keine Beanstandungen vorzutragen hatten, beantragte OV Heidloff die Entlastung des Kassiers, die einstimmig erfolgte. Eine lange Erfolgsliste legte Sportleiter Armin Ulshöfer vor. Zusammengefasst haben die Damen- und Herrenmannschaften bei Kreis- und Bezirkswettkämpfen 26 erste Plätze, 15 zweite und fünf dritte Plätze erreicht. Bei der Landesmeisterschaft belegte die Blankbogenmannschaft einen guten 3. Platz. Die Einzelwettkämpfe der Schützen brachten zusammen auf Kreisebene 43 erste, 18 zweite und 21 dritte Plätze. Auf Bezirksebene waren es 23, 15 und zehn bei den ersten drei Platzierungen und auf Landesebene konnte viermal das erste, dreimal das zweite und dreimal das dritte Treppchen bestiegen werden.

Auf den vorderen Plätzen

Auch bei der Kreisliga A und B und den kreisinternen Runden 2018 waren die Edelfinger Schützen auf den vorderen Plätzen vertreten. Ein Kuriosum gelang dem Blankbogenschützen Nikolai Popp mit seinem „Robin Hood“-Schuss. Dabei traf sein 2. Pfeil in das Schaftende des ersten Pfeiles, der in der Zielscheibe steckte. Beim Kreiskönigsschießen landeten Jonas Müller und Armin Ulshöfer (bester Teiler) jeweils auf dem ersten Platz. Vereinskönig Jugend wurde David Konrad und in der Schützenklasse Peter Bäthge. Zum Schluss erläuterte Kreisoberschützenmeister Robert Volkert die anstehende Strukturreform des WSV, bei der vorgesehen ist, die Bezirksebene entfallen zu lassen und neue Regionen einzuführen. Später wurden Erich Wolfart für 60-, Elmar Rupp für 40-, Christian Öhm für 15- und Yanis Rupp für zehnjährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet. WM

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019