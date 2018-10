Verdiente Mitglieder geehrt

Bad Mergentheim/Külsheim.Zum sicherheitspolitischen Tag der Kreisgruppe Franken des Deutschen Bundeswehrverbandes in Külsheim kamen wieder viele Reservistenkameradschaften (RK). Am Vorabend gab es eine Schulung der Kassenwarte und Schriftführer. Am sicherheitspolitischen Tag selbst standen dann verschiedene Vorträge auf dem Programm. So hielt Vizepräsident Christian Faul einen Vortrag zum Thema: Reservisten, quo vadis? (Wohin gehst du ?). Oberstleutnant der Reserve Sebastian Damm referierte zum Thema: Operative Kommunikation, Aufgaben und Einsatzerfahrung. Nach der Mittagspause folgte noch ein Vortag vom Obergefreiten der Reserve Dr. Ing. Rudolf Schwarz über das Fallschirmjäger-Ehrenmal auf Kreta. Alle Vorträge waren von Diskussionen begleitet. Danach standen die Ehrungen von verdienten Kameraden an. Für Ihr besonderes Engagement in der freiwilligen Reservistenarbeit wurden Manfred Hanke der Ehrenteller und Volker Mühlhan der Ehrenbecher der Kreisgruppe durch den Vorsitzenden Toni Keller überreicht. Volker Mühlhausen ist Kassenwart und seit sechs Jahren in der RK Bad Mergentheim. Manfred Hanke ist seit 24 Jahren in der RK und erster Vorsitzender. TH

