Verein baut auf eine stabile Mitgliederzahl

Markelsheim.Die Mitglieder des Vereins „K’ung Shou Kampfkunst“ kamen in der Sportgaststätte Ara in Markelsheim zu ihrer Hauptversammlung zusammen.

Der Verein kann auf eine insgesamt stabile Mitgliederzahl bauen, so der Vorsitzende Helmut Schmeißer. Erfreulich sei die hohe Zahl Kinder und Jugendlicher, die ein Drittel der Mitglieder stellten, rege an Übungsabenden teilnähmen und richtig gute Fortschritte machten.

Formen und Sprungtechniken würden geschickt eingeübt und praktiziert. Große Unterstützung komme von den Co-Trainern Ingrid Schmeißer und Oliver Pelz. Bei den Erwachsenen würden die wöchentlichen Einheiten doch mit etwas schwankender Zahl besucht. Seit einem Jahr böten die drei Übungsabschnitte am Montag und einer am Donnerstag jedem individuell die passende Einstiegszeit ins abendliche Übungsgeschehen. Hier habe der Verein eine Anpassung an die gestiegenen beruflichen Anforderungen in der heutigen Gesellschaft gesucht. Mit Erfolg, denn immer öfter sei die Halle bestens besucht.

Die Co-Trainer Michael Siegel und Tobias Büchold hätten Spaß daran, den Übenden stetig Neues zu zeigen. Die Entwicklung insgesamt freut den Cheftrainer Helmut Schmeißer. Der Vortrag der Kassenwartin Martina Uhl über die stabile Kassenlage war kurz und bündig, die Kassenprüfer Sabine Otremba und Tobias Büchold attestierten eine tadellose Kassenführung.

Der Verein hatte letztes Jahr wieder sehr interessante Aktivitäten zu bieten. Ihr Kung-Fu konnten die Kinder beim Eltern-Kind-Üben zeigen; eine Woche Toskana für alle Interessierten im Frühjahr und einen Intensiv-Lehrgang im Herbst bot den Mitgliedern fortgeschrittenes Üben. Oben drauf gab’s einen Anfängerkurs für Neueinsteiger, sowohl in Kung Fu als auch einen Beginnerkurs in T’ai Chi Chuan.

Schriftführer Steffen Otremba und Koordinatorin Ingrid Schmeißer berichteten von den Vereinsfeiern und der erfolgreichen Teilnahme an der Schützen-Stadtmeisterschaft.

Ortschaftsrat Peter Schmitt stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Der Verein reagierte auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung mit einer auf ihn zugeschnittenen Datenschutzordnung, die beschlossen wurde. Der zweite Vorsitzende Klemens Leuchs ehrte noch drei Mitglieder für zehnjährige Vereinszugehörigkeit: Franz Imhof, Oliver Kneisel und Jürgen Blau. pm

