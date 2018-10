Verein blickt positiv in die Zukunft

Edelfingen.Die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Edelfingen fand kürzlich statt. Der Verein wurde im Jahr 2004 gegründet. Zweck des Vereins ist laut Satzung die Förderung der Erziehung und Bildung durch ideelle und finanzielle Förderung der Arbeit an der Grundschule Edelfingen.

Der Vorsitzende Jörg Reutter gab nach der Begrüßung im Bürgersaal in Edelfingen einen Rückblick auf die Arbeit des Fördervereins im vergangenen Schuljahr. Aufgrund der eingegangenen Spenden und Zuschüssen war es wieder möglich, zahlreiche Aktivitäten der Schule zu unterstützen.

Jörg Reutter berichtete, dass in der Adventszeit im vergangenen Jahr erneut die Busfahrt zum Theater nach Würzburg für alle Schüler vom Förderverein gezahlt wurde. Im Frühjahr wurden die Teilnahmegebühren der Schüler beim Stadtlauf in Bad Mergentheim übernommen. Im Sommer fand an der Schule erneut der Spendenlauf „Schüler laufen für Kinder“ statt, bei dem jeder Läufer sich Sponsoren sucht, die pro gelaufene Runde einen gewissen Geldbetrag spenden. In diesem Jahr kam die stolze Rekordsumme von rund 2200 Euro zusammen. Die Kinder sind fleißig gelaufen und hatten viele Spender gesucht.

1100 Euro für die Kinderklinik

Zum Teil ist dies aber auch der Verdienst des Kassierers des Vereins, der viele Firmenspenden akquirieren konnte. Die Hälfte des erlaufenen Betrages ging an den Förderverein, der die Schule auch bei der Organisation unterstützte. Die andere Hälfte in Höhe von 1100 Euro wurde an die Kinderklinik des Caritas-Krankenhauses in Bad Mergentheim gespendet. Der Chefarzt der Kinderklinik Dr. Rainer Buchhorn zeigte sich begeistert über das Engagement der Kinder. Beim Grundschulabend im Juli übernahm der Förderverein gemeinsam mit dem Elternbeirat der Schule erneut die Bewirtung in Form eines Fingerfood-Buffets. Die Hausaufgabenbetreuung konnte weiterhin vom Förderverein angeboten werden. Auch das Mittagessen an der Grundschule, welches komplett vom Förderverein ehrenamtlich organisiert und durchgeführt wird, ist zum festen Bestandteil des Vereins geworden. Mit dem derzeitigen Helferteam von zehn Personen steht das Angebot auf soliden Beinen. Für die Kernzeitbetreuung wurden durch eine Spende des Spendenportals der Volksbank Main Tauber neue Spiele angeschafft. Zum Abschluss dankte Reutter seinen Vorstandskollegen für die konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Antirutschmatten

Kassierer Stefan Frey ergänzte, dass für das Schützenhaus, in dem das Mittagessen für die Schüler stattfindet, aus Sicherheitsgründen Antirutschmatten für die Treppenstufen angeschafft wurden. Die Kosten hat man sich mit dem Schützenverein Edelfingen geteilt.

Weiterhin berichtete Frey, dass der Verein derzeit 83 Mitglieder habe und finanziell gut aufgestellt sei. Durch zahlreiche Aktionen des Fördervereins konnte man wieder Geld einnehmen, dass den Kindern der Schule unbürokratisch und direkt zugute kommt.

Nach den Berichten der Kassenprüferin und der Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte, gab es einen Ausblick auf das neue Schuljahr. Der Verein blickt positiv in die Zukunft.

Gemeinsam mit der Schule will man wieder viele Projekte, welche die Schule voranbringen, auf den Weg bringen oder weiterführen. Da die Schule immer noch keine vernünftige Internetanbindung hat, möchte der Verein sie auch bei der technischen und digitalen Entwicklung unterstützen.

Sanierung und Umbau

Edelfingens Ortsvorsteher Detlef Heidloff berichtete abschließend, dass der Edelfinger Kindergarten neu gebaut wird. In diesem Zuge soll auch die Grundschule saniert und umgebaut werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018