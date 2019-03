Verein will seine Nachwuchsprobleme lösen

Der SV Löffelstelzen sucht nach weiteren Mitgliedern. Das wird durch den demografischen Wandel erschwert. Doch feilt man an Lösungsstrategien.

Löffelstelzen. Die 55. Mitgliederversammlung des SV Löffelstelzen fand im Sportheim der Fußballabteilung statt. Vorsitzender Thomas Nieswandt gedachte zu Beginn der Verstorbenen des Vereines. Danach ging er auf 2018 ein, in dem wieder zahlreiche Ereignisse gestemmt wurden. Nieswandt stellte fest, dass der SV finanziell sehr gut aufgestellt ist.

Wenngleich man 2018 mit einer schwarzen Null abschloss. Das sei auf „Sondereffekte“ aus dem Vorjahr zurückzuführen. Die demografische Entwicklung von Löffelstelzen bereitet dem Verein mangels jugendlicher Spieler aber weiterhin Kopfzerbrechen. Dieses Nachwuchsproblem betrifft die komplette Fußballabteilung sowie dessen Vorstand. Allerdings scheint ein wenig Licht am Ende des Tunnels, denn die ein oder andere Stimme wurde laut und erklärt sich zur Unterstützung bereit. Schriftführer Andreas Konrad berichtete anschließend über die Aktivitäten 2018. Nach dem ausführlichen Kassenbericht der Abteilungen durch den Kassier Rainer Blank und Fußballabteilungskassier Andreas Tremmel bescheinigten die Prüfer Christian Müller und Michael Konrad eine einwandfreie und korrekte Führung. Vorsitzender Thomas Nieswandt berichtete, dass die erste Mannschaft gut aufgestellt sei und in der laufenden Spielsaison 2018/2019 in der Kreisliga A3 Hohenlohe eine Platzierung im oberen Tabellendrittel einnehmen wird. Weiterhin steht man im Halbfinale im Bezirkspokal Hohenlohe und hat die Chance, ein Finale zu spielen. Nieswandt berichtete, dass das Trainerteam um Sascha Höfer, Thorsten Beck, Miroslav Vasic um weitere zwei Jahre verlängert. Fußballschriftführer Johannes Blank verlas den AH-Bericht. Leider ist auch bei diesen ein Spielermangel zu beklagen, so dass nur wenige Spiele zustande kamen.

Die sonstigen Aktivitäten sind gutfrequentiert. Sowohl eine Bierwanderung als auch der jährliche Ausflug nach Freiburg waren ein Erfolg.

Für dieses Jahr sind zwei Spiele und zwei Kleinfeldturniere geplant. Der diesjährige Ausflug soll vom 31. Mai bis 3. Juni nach Bochum gehen. Tennis-Abteilungsleiter Sebastian Heger berichtete von einer erfolgreichen Meisterschaft in der Bezirksstaffel I der Damen 40 Mannschaft. Somit steigt sie in die Staffelliga auf.

Die Herren I erspielten sich in der Staffelliga einen guten 3. Platz. Die Herren 55 belegten in der Württembergstaffel, die höchste Liga auf Verbandsebene, einen hervorragenden 2. Platz und mussten sich erst am letzten Spieltag geschlagen geben.

Erstmals bietet die Tennisabteilung diese Saison Kurse für Neu- und Wiedereinsteiger an. Sie haben die Möglichkeit alle nötigen Schlag- und Spieltechniken für drei unterschiedliche Spielstärken zu erlernen oder wieder aufzufrischen. Die 15. Tennismeisterschaft vom 20. bis 23. Juni bei der wieder Mannschaften aus dem ganzen Main-Tauber-Kreis zugelassen sind, finden auch 2019 auf der Anlage auf dem Löffelstelzer Berg statt.

Nach der Verlesung der Abteilungsberichte wurde vom Ortsvorsteher und Ehrenvorsitzenden Egon Brand die Entlastung beantragt, die einstimmig erteilt wurde. Besonders hervorzuheben ist die anschließende offene und ehrliche Diskussion der Mitglieder über die aktuellen Nachwuchssorgen im Verein.

Es zeigte sich deutlich, dass das Problem umtreibt und, dass man gemeinsam gewillt ist, es zu lösen. Erste Vorschläge wurden von der Versammlung gemacht und werden seitens des Vorstandes weiterverfolgt. Die Ehrungen wurden auf der Jahresfeier des SV Löffelstelzen im Gemeindesaal vorgenommen. Walter Gimpl, Wolfgang Korb und Bruno Schumm wurden dort für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Jochen Lehmann und Johannes Blank für 40 Jahre geehrt. sv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019