Vereinsführung: „2017 war das bisher erfolgreichste Jahr“

Ein besonderes Highlight noch vor Saisonbeginn war die Ehrung der Herrenmannschaft zur „Mannschaft des Jahres“ im Sportkreis Mergentheim, die alle zwei Jahre beim Sportkreisball verliehen wird. In diesem Jahr waren die Erfolge aus 2015 und 2016 maßgebend für die Bewerbungen der Teams – und die hatte das Wolfpack wahrhaftig!

Besonders erfreut zeigten sich die zahlreich anwesenden Mitglieder über die Entwicklung der Cheerleader-Abteilung des Vereins, die unter dem Namen „Spirit Wolf Girls“ mehrere Auftritte absolvierte und mit über zwei Dutzend Mädels hervorragend aufgestellt ist.

An Spieltagen hätten sie, so Volkert, mit ihrem unermüdlichen Einsatz nicht nur die Zuschauer aktiviert, sondern auch wesentlichen Anteil an den guten Leistungen der Footballmannschaften gehabt.

Einhergehend mit den sportlichen Erfolgen weist auch die Ertragssituation des Vereins einen Rekordüberschuss auf. Nachdem in den ersten Jahren viele Gelder in die Beschaffung von Trainingsequipment und Ausrüstung gesteckt werden mussten, konnte 2017 ein Puffer für die weiteren anspruchsvollen Vorhaben der Vereinsführung geschaffen werden. Maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung haben neben den vielen ehrenamtlichen Helfern auch die Trainer, die nach wie vor auf Vergütung und Auslagenersatz verzichten.

Einen besonderen Dank sprach Volkert den Sponsoren des Vereins aus, denn auch diesbezüglich galt es Rekordzuwächse zu vermelden. Bemerkenswert sind darüber hinaus konstant hohe Zuschauerzahlen und die Beliebtheit über regionale Grenzen hinweg, auch in den sozialen Netzwerken.

Kassenprüfer Jan Adonyi bestätigte eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands standen in diesem Jahr turnusgemäß Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Wiedergewählt wurden hierbei Klaus Volkert als Vorstandsvorsitzender und Christian Sturm als dessen Vertreter. Neu in den Vorstand gewählt wurde Alexander Schlör zum Kassier, während Daniel Schmidt sein Amt vom Kassier hin zum Schriftführer wechselte. Von der Mitgliederversammlung bestätigt wurde die zuvor in der Jugendvollversammlung in den Vorstand gewählte Jugendleiterin Hanna Schmitt.

Aufgrund des stark zunehmenden Arbeitsvolumens wird der Kernvorstand um ein Dutzend Beisitzer ergänzt, die den Vorstand in wesentlichen Teilbereichen entlasten sollen.

Beim Stadtlauf, dem Sporttag, der Königshöfer Messe und dem Weihnachtsmarkt war das Wolfpack im Jahr 2017 wieder tatkräftig vertreten und konnte dadurch wesentliche Beiträge zur Finanzierung seiner wachsenden Aufgaben erzielen. Im Bad Mergentheimer Eventkino „Movies“ konnte wie gewohnt der amerikanische „Super Bowl“ und der „German Bowl“ auf Leinwand in Kinoatmosphäre vor großer Kulisse präsentiert werden.

Traditionsgemäß wurde anlässlich der Mitgliederversammlung die Ehrung zum „Man of the Year“ vorgenommen – eine Ehrung, die der Verein jährlich an eine Person vergibt, die sich besonders um den Club verdient gemacht hat. Diese besondere Auszeichnung wurde in diesem Jahr erstmals einem „Zuschauer“ zuteil: Rick Vietze. Anfangs war er eigentlich von Berufs wegen dazu verdammt, gerade bei Auswärtsspielen zuzuschauen. Durch die vielen gemeinsamen Fahrten entwickelte er nicht nur eine besondere Beziehung zu den Footballspielern, sondern eine große Leidenschaft für den American Football. Dementsprechend riesig war auch der Applaus, der ihm bei seiner Ehrung gezollt wurde.

Die weiteren Punkte in der Versammlung galten der Vorbereitung der anstehenden Ereignisse, denn in 2018 spielt der Verein seine zehnte Saison. Und wenn es nach dem vor vier Jahren aufgestellten Plan geht, so wird auch diese eine besondere sein.

Damals plante die Vereinsführung zwei Aufstiege in Folge, ein Jahr Etablierung in der Oberliga und dann im Jubiläumsjahr den Aufstieg in die Regionalliga. Die ersten drei Jahre freilich liegt das Wolfpackteam im Plan. Doch ist der Aufstieg in die dritte Liga nicht zu ambitioniert? Wer den Start zur Auflösung dieser Frage miterleben will, ist laut Volkert gerne willkommen: am 7. April gastiert im Saisoneröffnungsspiel mit den Tübingen Red Knights der Vorjahresvizemeister im Deutschordenstadion.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018