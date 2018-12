Vereinstreue langjähriger Mitglieder gemeinsam gewürdigt

Althausen.Bei der Jahresfeier des TSV Althausen-Neunkirchen 1960 in der Turnhalle in Althausen hob der Vorsitzende Kurt Blank den in der Fußballabteilung groß gewordenen, frisch gebackenen Kleinfeldfußballweltmeister Torben Götz hervor. Zudem berichtete Blank, dass die Zahl der Mitglieder mit 779 einen Rekordstand erreicht habe. In einem Rückblick erwähnte er Veranstaltungen wie das Turnier „Unser Dorf spielt Tennis“ im Juni, das Dart-Turnier und das Zwiebelkuchenessen.

Etwas im Magen liege ihm der projektierte Anbau an die Turn- und Festhalle, so Blank. Es seien nun zwar alle Genehmigungen vorhanden, alle Formalitäten erledigt, doch die avisierten Kosten seien seit den ersten Planungen um etwa zehn Prozent gestiegen. Dennoch hoffe er auf einen Baubeginn im Frühjahr 2019. Unverzichtbar sei das Engagement der Vereinsmitglieder, sowohl bei Hilfsarbeiten als auch durch finanzielle Unterstützung in Form verzinster Darlehen.

Im Rahmen der Jahresfeier gab es dann Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (teils in Abwesenheit):

Für 50 Jahre: Ilse Breidenbach, Armin Götz, Horst Götz, Peter Hahn, Friedrich Keim, Eva-Maria Quenzer, Manfred Renner, Robert Renner, Hugo Rummler, Alfred Schiller, Elke Ulmrich, Robert Volker, Getrud Wagner, Irma Weißmann und Thomas Weißmann; für 40 Jahre: Jürgen Leuser, Manfred Pastille, Markus Schmitt, Harry Volkert und Gertraud Weiland; für 30 Jahre: Christian Hanselmann, Matthias Korb, Helmut Sonntag, Edith Volkert und Peter Weippert; 20 Jahre: Carina Becker, Madelaine Becker, Rainer Becker, Julia Hanselmann, Julian Herz, Natascha Jans, Luisa Maichle, Beate Reiser, Simon Reiser, Andreas Römer Uwe Sieber, Lukas Söhner, Birgit Totzauer, Robert Volkert, Samantha Volkert, Andreas Wakan und Sebastian Wakan; für zehn Jahre: Daniel Bleil, Dennis Bleil, Fabienne Deeg, Sonja Deeg, Karin Hahn, Niklas Hülsmann, Moritz Korb, Jakob Scheidel, Jona Schulz, Luca Schulz, Stefanie Ulshöfer, Bianca Wahl und Cordula Weiß.

Außerdem wurden für besonderen Einsatz für den Verein folgende Personen geehrt, die keine Funktionärsämter bekleiden: André Huck und Thomas Weißmann für die Abteilung Turnen, Matthias Korb für die Abteilung Fußball und Rolf Breidenbach für die Abteilung Tennis.

Alle Geehrten erhielten neben Urkunden kleine Präsente.

Vergeben wurden auch goldene und silberne Ehrennadeln des Vereins an verdiente Mitglieder. Darunter waren Armin Götz mit den meisten Ehrenamtsstunden – der gelernte Bankkaufmann ist seit 1992 Schatzmeister des Vereins. Alfred Schiller wurde als langjähriger Sponsor und Gertrud Wagner für ihre 49-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin im Turnen mit Ehrennadeln bedacht.

Ebenfalls im offiziellen Rahmen wurden die in diesem Jahr errungenen Sportabzeichen an 46 Mitglieder überreicht.

Als Ergebnis der Spendenaktion „Wir für hier“ der VoBa Main-Tauber konnte Roland Mehlmann, 3. Vorsitzender des TSV, die stolze Summe von 1947 Euro vermelden, die in diverse Projekte und Anschaffungen fließen.

Neue Tanzgruppe

Aufgelockert wurde der offizielle Teil durch Darbietungen der Vereinsabteilungen.

Erstmals dabei waren die sechs Mädchen und zwei Jungs der erst seit September bestehenden Showtanzgruppe der Abteilung Turnen. Unter Anleitung von Loreen Schildger und Tabea Wagner hatten die Kinder einen Tanz einstudiert, der das Publikum derart begeisterte, dass sie ihn gleich zwei Mal vorführen durften.

Ebenfalls der Turnabteilung entstammt die Gruppe „Step & More“, die den Gästen Mitmachübungen zu fetziger Musik darbot.

Zwei Auftritte bot auch die Fußballabteilung, nämlich einen launigen Schellentanz und eine Fußballvorführung im Stil einer Zeitlupen-Pantomime.

Aus der Abteilung Freizeitsport zeigten Birgit und Matthias Adonyi eine Übung zu Brain-Fitness. Hier war das Publikum äußerst gefordert, denn die Demonstration samt Übung benötigte ein Höchstmaß an Konzentration. Brain-Fitness ist ein Kurs, den der TSV ab 2019 anbietet.

Die Abteilung Tennis zeigte einen lustigen und unterhaltsamen Kurzfilm. Meike Hahn, stellvertretende Leiterin der Abteilung, hatte ihn aus Sequenzen des mehr oder weniger realen Tennisalltags zusammengeschnitten. Das Publikum war begeistert, vor allem von den nicht ganz so realen Szenen.

Alle Übungsleiter bekamen zum Abschluss des offiziellen Teils Badehandtücher mit Monogrammen in den Vereinsfarben Rot-Weiß überreicht.

