Vereinsturnier war Höhepunkt im Jahr

Anzeige

Die Kassenprüfer Lothar Mast und Erich Sittinger bestätigten eine einwandfreie Kontenführung. Wahlleiter Benjamin Hoh nahm die Vorstandswahlen vor. Die einzelnen Ämter werden traditionell auf französisch betitelt. Sie hatten folgendes Ergebnis: Présidente Karin Hoh, Vice-Présidente Elke Bühlen, Secrétaire Uta Freitag, Trésorière Waltraud Ghosh, Maitre de place Dieter Hoh, agents de controle Lothar Mast und Erich Sittinger. Karin Hoh bedankte sich bei Elke Bühlen für ihre Bereitschaft, weiterhin für ein Ehrenamt zur Verfügung zu stehen und überreichte ihr ein Blumengeschenk für den unermüdlichen Einsatz im Verein. Ebenso wurde Peter Klinger als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet.

Für 2018 wurden folgende Termine bekanntgegeben: Vereinsturnier am 1. Mai auf dem Spessartblick. Der Verein nimmt bereits zum dritten Mal am Tag des Sports am 10. Juni teil. Es wird sonntags um 15 Uhr auf dem Bouleplatz am Spessartblick gespielt sowie jeden zweiten Sonntag im Monat auf dem Bouleplatz im Schlosspark am Lavendelfeld. Während der Sommermonate Juni bis September beginnt der Spielbetrieb jeweils um 17.30 Uhr. Informationen zum Spielbetrieb bei Karin Hoh, Telefon 07931/8132.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018