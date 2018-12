Bad Mergentheim.Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen die Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch, um zirka 13.50 Uhr auf der L 2248 zwischen Bad Mergentheim und Dainbach geben können. Der unbekannte Fahrer eines Klein-Lkws kam mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie und touchierte hierbei den Außenspiegel der entgegenkommenden Sattelzugmaschine eines 42-Jährigen. Der Unbekannte fuhr daraufhin weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro. Es werden Zeugen gesucht, insbesondere zwei ältere Damen die in einem Pkw direkt hinter dem Sattelzug fuhren, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden unter Telefon 07931 / 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim erbeten.

