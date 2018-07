„Versuchen Sie nicht, perfekt zu sein“

Anzeige

Charmant und voller Witz führten Janis Husch und Natascha Bienert durch den Abend. Nach drei Jahren des gemeinsamen Lernens an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung konnte Annika Müller, die mit dem Scheffel-Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch ausgezeichnet wurde, einige unterhaltsame Anekdoten zum Besten geben. Ob Cooper-Lauf bei strömenden Regen oder Baulärm – die Schülerin fasste die gemeinsame Zeit der drei Kurse treffend zusammen.

Schulleiterin Anke Mund lenkte in ihrer Ansprache den Blick in die Zukunft. Die Schüler verließen jetzt den „Schonraum Schule“ und sie müssten unter Beweis stellen, was sie in den letzten Jahren gelernt hätten. Doch wie umgehen mit dieser neuen Freiheit? Mit einem Zitat des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges ermunterte die Direktorin die Absolventen, „nicht perfekt sein zu wollen“ und „ein bisschen verrückter“ zu sein. Sie sollten also nicht nur Konventionen achten und Pflichten erfüllen, sondern auch Neues erproben und die Schönheit des Lebens genießen. Gleichzeitig gratulierte Anke Mund den Eltern: 13 Jahre der Begleitung, der Aufmunterung und des Beistands, aber sicher auch der Auseinandersetzung fänden nun ein glückliches Ende.

Ansprachen der Tutoren

Nach einer kleinen Pause verabschiedeten sich die Tutoren mit kleinen Ansprachen von ihren Klassen. So blickte Stefanie Grimm (BG13) mithilfe von verschiedenen Erinnerungsstücken auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschte ihren Schülerinnen nach Astrid Lindgren „wild, frech und wunderbar“ zu sein.

Der Tutor des Kurses SG13, Bernd Gerstner, brachte mit einer Mischung aus Fußballanekdoten und Erlebnissen aus der Schulzeit, nicht nur die Abiturienten zum Staunen und Lachen.

An dritter Stelle ließ Andreas Koper (EG13) die großen, historischen Ereignisse der letzten Jahre Revue passieren. Nach den Ansprachen überreichte Anke Mund zusammen mit den Tutoren unter dem begeisterten Applaus der Anwesenden die Reifezeugnisse. Im Anschluss erhielten mehrere Schüler aus den Händen der stellvertretenden Schulleiterin Marlies Bauer Auszeichnungen und Fachpreise für herausragenden Leistungen.

Nach diesem wohl wichtigsten Punkt der Abschlussfeier parodierten die Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Amanda Imhof, Salome Hein und Alisa Menth Lehrkräfte und den Schulalltag. Im Anschluss rundete Natascha Bienert mit einem nachdenklichen Text, geschrieben im Stil von Poetry-Slam-Veranstaltungen, das Unterhaltungsprogramm stimmungsvoll ab. In ihrem freien Vortrag voller Rhythmik machte sie auf das Wesentliche im Leben aufmerksam.

Am Ende der offiziellen Feier überreichten die Absolventen Präsente an Lehrkräfte und Schulleitung. Durch Texte und kurze Sketche wurde dem Publikum dabei immer wieder ein Schmunzeln entlockt.

57 Abiturienten

Insgesamt gab es 57 Abiturienten, von denen einige einen Preis (P) und und oder ein Lob (L) erhielten:

EG 13: Annika Bauer, Creglingen; Jana Beck (P), Mulfingen; Natascha Bienert (P), Hardheim; Nina Blesl (L), Igersheim; Stefanie Blumenstock (L), Creglingen; Katharina Euchler (L), Schillingstadt; Swaantje Feldhoff, Bad Mergentheim; Leah Gehringer, Creglingen; Cora Guttmann, Röttingen; Marcel Hofmann, Bernsfelden; Lena Huck, Bad Mergentheim; Janis Husch (P), Schwabhausen; Ina Kämmler, Igersheim; Ann-Kathrin Kraft (L), Bad Mergentheim; Josefina Krank, Sachsenhausen; Alma Krumbeck, Bad Mergentheim; Verena Kuhn (L), Dörzbach; Björn Kümmerer, Bad Mergentheim; Julia Künstler, Bad Mergentheim; Pia Kuntschik, Wölchingen; Melina Reinhart (L), Großrinderfeld; Clarissa Renner, Bad Mergentheim; Constance Rüttler (L), Stuppach; Johanna Schultes, Werbach; Simon Stolzenberger, Igersheim; Ronja Weiter (L), Igersheim; Luisa Zoller, Bad Mergentheim.

SG 13: Magdalene Bickel, Igersheim; Lena Blumenstock (L), Frauental; Michelle Buhin (L), Bad Mergentheim; Mara-Lena Flöhl (L), Igersheim; Marisa Funk, Bad Mergentheim; Isabell Gabriel, Bad Mergentheim; Salome Hein (L), Creglingen; Kathrin Hügel, Unterbalbach; Amanda Imhof, Mulfingen; Annika Löblein (L), Herbsthausen; Janine Marquardt, Wildentierbach; Kathleen Martini, Uissigheim; Lea Maurer, Unterbalbach, Alisa Menth, Bieberehren; Annika Müller (P), Schweigern; Jaqueline Nuss, Bad Mergentheim; Theresa Pommert, Bad Mergentheim; Sabina Scherer (L), Wachbach; Jennifer Schillegger, Unterbalbach; Ilka Schlör (L), Reicholzheim; Annika Schmeißer, Meßbach; Ann-Kathrin Spenkuch (P), Tauberrettersheim; Iris Topcu, Bad Mergentheim; Sarah Trumpp, Weikersheim; Jule Vorherr (P), Freudenbach; Laura Wachter, Assamstadt; Melanie Wagner, Rengershausen; Lea Weckesser (P), Oberschüpf; Anna-Lena Zeitler (P), Assamstadt; Chiara Zemke, Apfelbach.

Hervorragende Leistungen

Preise für hervorragende Leistungen in den einzelnen Fächern erhielten: für Ernährung und Chemie (Kofranyi-Preis): Janis Husch; für Pädagogik/Psychologie (Preis der Heidehof-Stiftung): Annika Müller; für Deutsch (Scheffel-Preis): Annika Müller; für Deutsch: Katharina Euchler; für Englisch: Björn Kümmerer; für Mathematik: Janis Husch und Jule Vorherr; für Sozialmanagement: Ann-Kathrin Spenkuch; für Katholische Religion: Annika Müller; für Evangelische Religion: Josefine Krank; für Geschichte/Gemeinschaftskunde: Verena Kuhn; für Spanisch: Lea Weckesser; für Biologie: Josefina Krank; für Ethik: Jana Beck; für Wirtschaftslehre: Natascha Bienert; für Physik: Janis Husch. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018