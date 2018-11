Verwundete statt Kurgäste in den Betten

Bei Kriegsende in Bad Mergentheim am 7. April 1945 waren fast alle Hotels, Kurheime und Sanatorien mit Verwundeten belegt, so auch die, die am alten Weg nach Löffelstelzen lagen (von links): Kuranstalt Hohenlohe, Haus Maria (im Vordergrund), Haus Olga und Sanatorium Taubertal. Sie gehörten zum Reserve-Lazarett I.

© Sammlung Hartwig Behr