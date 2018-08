Verziertes Eingangstor führte zum Treppenabgang

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Keller ist für uns heute ein untergeordneter Raum. Meist dient er als Abstellkammer für die Dinge die eventuell vielleicht noch einmal gebraucht werden könnten. Früher hatte er eine größere Bedeutung.

Der Keller, abgeleitet vom spätlateinischen cellarium, hatte früher eine ganz große Bedeutung für den Handel und für die Versorgung der Menschen. Das Vergären und die Lagerung von Wein war eine Aufgabe. Unter den früheren Mergentheimer Weinhandelshäusern finden wir die größten Gewölbekeller. Das Bauersche Haus, heute Café Europa, ist ein Beispiel dafür.

Der frühere Leiter des Freilandmuseums Bad Windsheim Konrad Bedal und der heutige Leiter Herbert May stellen in dem Buch „Häuserbauen in Franken“ fest, dass spätestens ab dem 13. Jahrhundert zum städtischen Bürgerhaus ein Keller gehört.