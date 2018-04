„Viel auf die Beine gestellt“

Anzeige

Bad Mergentheim.Als „klein, aber fein“ bezeichnete der Vorsitzende André Kurtze den Bad Mergentheimer Kur- und Tourismusverein (KTV) in der Hauptversammlung am im Golfclub. Sein Tätigkeitsbericht belegte das große Engagement für die Stadt. „Für einen kleinen Verein stellen wir eine Menge auf die Beine“ resümierte Kurtze seinen Rückblick auf 2017. Acht Themenweinwanderungen mit insgesamt 200 Teilnehmern wurden unternommen. Besonders würdigte Kurtze Heinz Bauer, den Vorsitzenden des Tourismusvereins in Markelsheim, und Wanderführerin Lydia Lauer. Mitverantwortlich zeichnet der KTV auch für die täglichen Stadtführungen, die von insgesamt 25 Gästeführern geleistet werden. Auch die Weiterbildung der Gästeführer hat der KTV im vergangenen Jahr ermöglicht. Blumenmarkt und Blumenschmuckwettbewerb sind weitere Markenzeichen des KTV. Die Bäderfahrt führte diesmal nach Bad Bergzabern.

Mit seinen Sponsorings hat sich der KTV auch 2017 wieder für Ortsbild und Tourismus eingesetzt. So wurde unter anderem die Info-Tafel der früheren Ketterburg und ein Geländer für den Japangarten finanziell unterstützt. Kurtze wies darüber hinaus auf die Homepage des KTV hin, auf der brutto über 200 000 Seitenaufrufe gezählt wurden, von 5350 Besuchern.

Acht Weinwanderungen

Im aktuellen Jahr stehen acht Themenweinwanderungen auf dem Programm, die mit 1000 Flyern beworben werden. Gesponsert wurde der Osterbrunnen am Gänsmarkt, Marien- und Milchlingsbrunnen wurden wieder mit Blumenschmuck versehen. Weitere Sponsoring-Projekte sind zwei Ruhebänke, die Sonderausstellung „Wie es euch gefällt“ im Deutschordensmuseum sowie die Wachaufzüge. Stadtführungen, Blumenmarkt und Blumenschmuckwettbewerb bleiben fest im Programm. Die Zweitages-Bäderfahrt findet im September statt.