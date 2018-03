Viel für Stuppach geleistet

Anzeige

Stuppach.Im Alter von 91 Jahren ist in der vergangenen Woche Josef Kreuser gestorben. Sein Leben hat der Träger des Bundesverdienstkreuzes ganz der Musik und der Schule gewidmet. Bodenständig, fest in seinem Heimatort verwurzelt, der Musik zugetan und im schul- und kommunalpolitischen Raum über Jahrzehnte hinweg engagiert gewesen – so erwarb sich Oberlehrer Josef Kreuser hohes Ansehen weit über seinen Heimatort hinaus. 1926 als Landwirtssohn in Stuppach geboren, musste Josef Kreuser in jungen Jahren die Heimat verlassen: Arbeitsdienst, Luftwaffenhelfer, Soldat und russische Gefangenschaft waren Stationen seines bewegten Lebens.

Nach dem Zweiten Weltkrieg machte Josef Kreuser das Abitur, studierte in Schwäbisch Gmünd und bekam dann in Dunstelkingen bei Neresheim seine erste Lehrerstelle. Dort war auch die junge Lehrerin Irmgard tätig, und was sich aus der Freundschaft entwickelte, führte vor den Traualtar und hielt über sechs Jahrzehnte. 2016 hatte das Paar diamantene Hochzeit gefeiert.

1955 kam Josef Kreuser als Lehrer nach Rengershausen, wo er auch bald den gemischten Kirchenchor gründete. Von dort ging es später einige Kilometer weiter in den Geburtsort Stuppach, wo Kreuser rund 20 Jahre lang die Schule leitete, bis Mitte der siebziger Jahre nach einem schweren Autounfall das Lehrerdasein schweren Herzens aufgegeben werden musste.