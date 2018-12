Viel Lob für Schießleiter Manfred Bucherer

Bad Mergentheim.Die Jahresfeier des Historischen Schützen-Corps fand traditionell im Hotel Bundschu statt. Im Mittelpunkt standen die Ergebnisse des Ehrenscheiben-Schießens.

Der Vorsitzende Andreas Schweizer ging bei seiner Begrüßung kurz auf das Vereinsjahr ein. Alljährlich um den Buß- und Bettag führt das Corps auf der Schießanlage der Deutschmeisterschützengilde im Schüpferloch seine Schießwettbewerbe durch. Erst an der Jahresfeier verkündete Schießleiter Manfred Bucherer die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe und spannte dabei die besten Schützen sprichwörtlich „auf die Folter“. Die neun besten Schützen und der letztjährige Scheibengewinner qualifizierten sich für das Schießen auf die Ehrenscheibe. Zur Überraschung aller gelang es dem Vorjahressieger und Scheibenstifter Jürgen Michelberger seinen Titel zu verteidigen.

In 40 Jahren gelang dies bereits den Kameraden Thomas Leinkauf, Roland Demel, Bernd Schelske sowie Marc Schneider. Als Motiv wählte Michelberger eine der Hauptaufgaben des Corps. Die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und das Tragen des „Himmels“ sind in den Statuten von 1831 des Schützen-Corps wie folgt niedergeschrieben. Unter Paragraf 1 heißt es: Das exerzierende Corps soll auf eine der Stadt würdige Weise bei Festlichkeiten (Königs Geburtstag) und feierlichen Aufzügen wie etwa der Fronleichnamsprozession, mitwirken.

Seit seiner Wiedergründung im Jahr 1977 nimmt das Historische Schützen-Corps an der Fronleichnamsprozession teil. Trotz der Feierlichkeiten kam dann doch etwas Wehmut auf. Schießleiter Manfred Bucherer legt nach 16 Jahren sein Amt nieder, das er von Nikolaus Schmid übernommen hatte. In all den Jahren gab er sich mit der Auswahl der Preise sehr viel Mühe. Aus Südtirol, Berchtesgaden und in diesem Jahr vom Würzburger Weihnachtsmarkt brachte er die Preise für die besten Schützen mit.

Neben der Durchführung der beiden vereinseigenen Schießen zählte auch die Organisation der Schießmannschaften für die auswärtigen Schießen zu seinen Aufgaben. Seinem designierten Nachfolger Michael Spachmann wird Bucherer mit Rat und Tat unterstützen. Der Vorsitzende Andreas Schweizer dankte Bucherer für seine Leistung als Schießleiter und überreichte ihm einen Präsentkorb. Für die festliche Umrahmung sorgte die Bläsergruppe um Ludwig Ebert, eine besinnliche Weihnachtsgeschichte hatte in bewährter Weise wieder Willy Wetzel parat.

Die Schießergebnisse im Einzelnen: Sieger des Ehrenscheiben-Schießens und damit Scheibengewinner Jürgen Michelberger vor Andreas Schweizer und Günther Etzl. Bester Schütze des Qualifikationsschießens war Lutz Feine (43 Ringe) vor Jürgen Michelberger (37) und Günther Etzl (35). Sieger des Kombinationsschießens (Wertungs- und Glückschießen) wurde Lutz Feine (89 Punkte) vor Günther Etzl (86) und Jörg Bucher (85). JM

