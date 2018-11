Viele Aufnahmen geben noch Rätsel auf

Der Fotograf Hugo Holl benutzte noch Glasplatten, um darauf mit einer speziellen Kamera ein Bild zu erzeugen. Das Stadtarchiv besitzt 1300 derartige Glasnegative.

Bad Mergentheim. Unsere Archivalie des Monats ist diesmal aus Glas. Dabei handelt es sich aber nicht um alte Weingläser aus dem 18. Jahrhundert oder um Brillen aus dem 19. Jahrhundert, sondern um Glasplatten. Auf diese wurde eine fotochemische Emulsion aufgetragen, um dann mit Hilfe einer Plattenkamera ein Bild, genauer gesagt, ein Negativ zu erzeugen, von dem man Abzüge machen kann.

Der Fotograf, Kunsthändler und Ehrenbürger der Stadt, Hugo Holl, der 1878 in Mergentheim geboren und 1958 hier verstorben ist, hat noch mit dieser umständlichen Technik gearbeitet. Er stammte aus einer Fotografenfamilie und hatte in der Burgstraße ein eigenes Geschäft. Seine Arbeiten waren aufgrund der hohen Qualität bei seinen Kunden sehr beliebt.

Holl hat Hochzeiten fotografiert, Porträts angefertigt, Produkte von Firmen für Werbezwecke aufgenommen, Kindergartengruppen im Bild festgehalten und auch Ansichten von Kirchen, Geschäften, Schaufenstern, Plätzen und Privatgebäuden in Mergentheim und der Umgebung auf Glasplatten in verschiedenen Größen verewigt und in Originalverpackungen aus Pappkarton aufbewahrt.

Das Stadtarchiv besitzt rund 1300 solcher Glasnegative von Hugo Holl, die bis zu 30 mal 40 Zentimeter groß sind und in der Zeit zwischen 1945 und 1958 entstanden. Hildegard Zink, die 1950 das Geschäft ihres Onkels in der Burgstraße übernommen hatte, übergab der Stadt schon 1960 und 2003 etliche Glasnegative. Die Stadt konnte zudem in den letzten beiden Jahren rund 1000 Negative von einem Antiquitätenhändler erwerben und sich so einen Riesenschatz an Aufnahmen sichern, die Hugo Holls ganze fotografische Bandbreite zeigen. 1219 Glasplatten ließ die Stadt digitalisieren, so dass die Bilder nun auf dem PC betrachtet, ausgedruckt und per E-Mail verschickt werden können.

Für Stadtarchivarin Christine Schmidt sind die Negative unter anderem deshalb so wertvoll, weil die Aufnahmen Einblicke in das frühere Leben ermöglichen. Besonders die historischen Bilder von Gebäuden und Plätzen können im Vergleich zu heutigen Ansichten Aufschluss darüber geben, welche Veränderungen im Erscheinungsbild der Stadt und in der Umgebung im Laufe der Zeit eingetreten sind.

Die Stadtarchivarin hat sich zwar einen ersten Überblick über einige der original verpackten Glasnegative verschafft.

Aber sie steht noch vor der nicht ganz einfachen Aufgabe, herauszufinden, was auf vielen noch rätselhaften Negativen jeweils zu sehen ist und wann die Aufnahmen gemacht wurden. So sind etwa Gebäude, einzelne Personen oder Kindergartengruppen abgebildet, bei denen nicht klar ist, um wen oder was es sich da handelt.

Wünschenswert wäre es daher für Christine Schmidt, wenn sich Personen finden würden, die bereit sind, sich am Bildschirm Negative anzusehen, um aus ihrer Erinnerung heraus vielleicht das eine oder andere Motiv zu identifizieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018