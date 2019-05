Viele Automaten aufgehebelt

Bad Mergentheim.Mehrere Automaten wurden am frühen Mittwochmorgen aufgehebelt. In der Herrenwiesenstraße wurde ein Zigarettenautomat aufgebohrt und aufgewuchtet, an einer Tankstelle in derselben Straße drei Auto-Staubsauger und ein Kombigerät. An einem Waschpark waren es vier Münzstaubsauger und eine Standsäule. Ein Scheinwechselautomat wurde versucht aus der Wand zu wuchten. An einer weiteren Tankstelle wurden zwei Münzstaubsauger und ein Dampfreiniger aufgehebelt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 9000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Fahrradfahrer. Wer am Mittwochmorgen, zwischen 1 und 4 Uhr, im Bereich der Herrenwiesenstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019