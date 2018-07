„Viele Bürger über Absage enttäuscht“

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Bürgerfragestunde im Gemeinderat wollte Helmut Eisele wissen, was genau im Brief aus Stuttgart stand, der die offizielle Absage zur Landesgartenschau-Bewerbung enthielt. Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte zu, diesen der Öffentlichkeit vollständig bekannt zu machen. Eisele erklärte, dass viele Bürger in Bad Mergentheim sehr enttäuscht über die Absage seien.

Wie hoch die Bewerbungskosten für die Kurstadt insgesamt waren, wollte später noch Jochen Flasbeck (Freie Wähler) wissen. „Zwischen 50 000 und 100 000 Euro?“ OB Glatthaar sagte eine genaue Auflistung zu: „Die Tendenz geht wohl eher zu 100 000 Euro.“

OB Glatthaar sprach eingangs der Ratssitzung von „großem Engagement und großer Einigkeit in Bad Mergentheim“ die Landesgartenschau hierher zu holen. Sein Dank gelte nochmals allen Akteuren, Helfern und den Bürgern.