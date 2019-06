Viele Einblicke gewonnen

Bad Mergentheim.Im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms reisten die Lehrer Matthias Götzelmann und Michael Geidl von der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim ins estnische Tallinn. Unterstützt wurden sie hierbei von Schulleiter Wilhelm Ehrenfried sowie den verantwortlichen Lehrern Eberhard Vollmer und Winfried Bock.

Im Vorfeld der Reise hatten sich die beiden mit der estnischen Sprache bekannt gemacht. Ausgestattet mit einfachen Redewendungen, kam man mit einheimischen Bewohnern schnell ins Gespräch. Das Programm vor Ort wurde von der Partnerschule in Mustamäe, der Berufsschule Tallinna Majanduskool. organisiert. Die Lehrer erhielten dort Einblicke in das Berufsschulleben in Estland und waren sehr überrascht, dass das Durchschnittsalter erstaunlich hoch ist. Selbst nahmen sie an mehreren Schulstunden in verschiedenen Ausbildungsberufen beziehungsweise in Dualen Studienabgängen teil.

Außerdem besuchten Götzelmann und Geidl den Leiter des Sport- und Jugendamtes Aivo Normak. Der ehemalige Spitzen-Zehnkämpfer ist für sämtliche Sportanlagen samt Olympiahallen zuständig. Er schilderte ihnen die Sportstrukturen und Sportförderungen in Estland und man stellte Vergleiche zu Deutschland her. Man fand viele Gemeinsamkeiten und Problemstellungen. Gerade in den letzten Jahren gab es auf internationaler Ebene zahlreiche Kooperationsprojekte zwischen der Kaufmännischen Schule und der Sportjugend. Beim Besuch der deutsch-baltischen Handelskammer wurde deutlich, dass Estland im Bereich „Digitalisierung“ viel weiter entwickelt ist. Viele deutsche Wirtschaftsunternehmen ließen sich in Estland beraten. Die beiden Lehrer erkundeten die Stadt auch mittels Elektroroller. Bei einer Stadtführung erfuhren die beiden, dass die estnische Sprache sehr schwierig ist, denn es gibt 14 verschiedene Fälle. Auch gibt es in Estland den Beruf des Steuerberaters nicht. Der Grund: Das estnische Steuersystem ist dermaßen einfach aufgebaut, dass jeder seine Einkommensteuererklärung in zehn Minuten online selbst bewältigen kann.

Die Lehrer knüpften viele neue Kontakte und Beziehungen und fuhren mit der Hoffnung zurück, dass weitere internationale Maßnahmen und Projekte entstehen können. pm

