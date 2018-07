Viele Fördermöglichkeiten in Bad Mergentheim und seinen Teilorten

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, kurz ELR, gilt als das wichtigste Strukturprogramm des Landes Baden-Württemberg. Jetzt wurden die Fördermittel für 2019 ausgeschrieben und die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Mergentheim zeigt auf, wie Projekte vor Ort profitieren können.

Gefördert werden solche Vorhaben, die einen lebendigen Ortskern erhalten, zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung sichern oder zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Programmes ist es, Impulse zur Nutzung innerörtlicher Flächen zu setzen und nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ den Ortskern zu stärken und zu erhalten. Für eine Förderung bewerben können sich neben den Kommunen daher auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen.

Auch in Bad Mergentheim und seinen Stadtteilen gibt es aus Sicht der Stadtverwaltung viele Gebäude und Anwesen, die für eine ELR-Förderung in Betracht kommen. Das Programm umfasst dabei vier verschiedene Förderschwerpunkte: Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen. Gefördert werden im Bereich „Wohnen“ insbesondere die Umnutzung leerstehender Gebäude (etwa von ehemaligen landwirtschaftlichen Bauten zu Wohnungen) sowie umfassende Modernisierungen und ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken.