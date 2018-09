Viele Glocken läuten

BAD MERGENTHEIM.Weitere Akteure im Bad Mergentheimer Stadtgebiet beteiligen sich am europaweiten Glockenläuten am heutigen Freitag um 18 Uhr (wir berichteten in unserer Ausgabe am Mittwoch, 19. September). Neben dem bereits angekündigten Glockenklang an Gotteshäusern der evangelischen und katholischen Kirchen sind auch die evangelische Kirche in Edelfingen sowie die katholische Kapelle in Edelfingen mit dabei. Am Dorfbrunnen Edelfingen findet ein Friedensgebet statt. Die Stadt Bad Mergentheim unterstützt die Aktion durch das Läuten kommunaler Glocken, etwa auf dem Neuen Friedhof. Zum Internationalen Friedenstag sollen heute um 18 Uhr in ganz Europa die Glocken läuten. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018