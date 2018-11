Viele historische Romane im Angebot

Bei der Literatur-Soirée im Rahmen des Büchermarktes „Winterlese“ stellten 15 Verleger und Lektoren ihre Lieblingsbücher vor.

Bad Mergentheim. Im Rahmen des zweiten Bad Mergentheimer Büchermarkts „Winterlese“ stellten bei einer „Literatur-Soirée“ 15 Verleger oder Lektoren in der Buchhandlung Moritz und Lux ihre Lieblingsbücher vor. Die Veranstaltung wird von „Literatur im Schloss“ und der Stadt Bad Mergentheim mit Lotto Baden-Württemberg als Hauptförderer ausgerichtet. Beatrice Faßbender moderierte ein „Speed-Dating“ zur Vorstellung der Verlagsprogramme. Bei der Fülle der Publikationen blieben nur fünf Minuten für die Vorstellung der Programme und zwei Minuten für die Sprecherin Ulrike Götz, die Passagen aus den Werken vorlas.

Erstmals bei der „Winterlese“ vertreten war mit „Ein Sommer, der bleibt“ von Peter Kurzeck ein Roman, der ausschließlich in akustischer Form existiert. Klaus Sander vom Supposé Verlag stellte dieses Kaleidoskops an Geschichten aus dem Nachkriegsdeutschland vor. Als ihr Lieblingsbuch hatte Annette Wassermann vom Verlag Klaus Wagenbach mit „Alle, außer mir“ von Francesca Melandri eine lebhafte Familiengeschichte über drei Generationen mitgebracht, die zugleich zu einem kritischen Porträt Italiens im 20. Jahrhundert geriet.

Opfer des NS-Regimes

Anna Jung vom Jung und Jung Verlag stellte den Roman „Geisterbahn“ von Ursula Krechel vor, die Geschichte der Familie Dorn, die als Sinti und Roma Opfer des NS-Regimes wurden. Am Ende des Krieges leben die meisten Familienmitglieder nicht mehr oder stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Auf Nachfrage von Moderatorin Faßbender sprach Jung auch über die staatliche Förderung unabhängiger Verlage in Österreich, um die sich alle bewerben können, die drei Jahre eigenständig gewirtschaftet haben. Matthias Wegener präsentierte den Steidl Verlag in Göttingen, der seit 1993 die Weltrechte am Werk von Günter Grass besitzt. Wegener stellte den Roman „Tage ohne Ende“ von Sebastian Barry vor, der die Geschichte des aus dem Armen Irland nach Amerika geflohenen Thomas McNulty und dessen Freundes John Cole erzählt, die bei der Armee die Feldzüge des amerikanischen Bürgerkriegs und die Ausrottung der Indianer erleben.

Annette Maria Rieger vom Klöpfer & Meyer Verlag stellte das Werk „Zu dritt“ von Klaas Huizing vor. Mit 67 Jahren sucht Verleger Hubert Klöpfer jetzt seit zwei Jahren einen Nachfolger; selbst online bisher leider erfolglos. Auch die Besucher waren angesprochen, weswegen Rieger die ausgedruckte Anzeige zeigte. „Zu dritt“ erzählt das persönliche Drama des evangelischen Theologen Karl Barth. 35 Jahre lang führte er mit seiner Geliebten Charlotte von Kirschbaum und seiner Ehefrau eine Dreiecksbeziehung.

Verleger Heinrich von Berenberg vom gleichnamigen Berliner Verlag stellte das Werk „Ich hatte einen Traum“ von Juan Pablo Villalobos vor. Es ist die Geschichte von heimatlosen Kindern aus Mittel- und Lateinamerika, die nach lebensgefährlichen Reisen in den Gefängnissen und Auffangzentren der USA ihr Dasein fristen.

Frank Milschewsky vom Verlagshaus Jacoby & Stuart hatte „Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte“ von Aaron Aachen/Florian Toperngpong mitgebracht. Verbindendes Element aller Veröffentlichungen des Verlages ist die besondere grafische Gestaltung. „Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte“ ist eine Sammlung von skurrilen Briefen. Vorgelesen wurde etwa ein Beschwerdebrief über die Tierquälereien im Zirkus Carl Hagenbeck oder die Bitte eines Industriemagnaten an den Zirkusbetreiber, sich einige Eskimos zum 16. Geburtstag des Sohnes ausleihen zu dürfen.

Als Weihnachtsgeschenk

Helga Schuster vom Verlag Matthes & Seitz hatte als „Weihnachtsgeschenk“ ein Buch von Éric Vuillard mitgebracht. „Die Tagesordnung“ ist eine erschütternde Schilderung eines Treffens am 20. Februar 1933, bei dem auf Einladung des Reichstagspräsidenten Hermann Göring 24 hochrangige Vertreter der Industrie bei einem Treffen mit Adolf Hitler über mögliche Unterstützungen für die nationalsozialistische Politik beraten.

Stefan Weidle vom gleichnamigen Bonner Verlag stellte das Buch „Gimmick!“ des niederländischen Autors Joost Zwagerman vor. Erzählt wird vom Leben des selbst- und drogensüchtigen sowie geldbesessenen Künstlers Walter van Raamsdonk im Amsterdam der 80er Jahre.

Axel von Ernst stellte für den Lilienfeld Verlag aus Düsseldorf „Dor und der September“ von Karl Friedrich Borée vor; der Ich-Erzähler sieht sich in diesem Roman, der 1930 sehr erfolgreich war, als eine vom Ersten Weltkrieg gezeichnete, gescheiterte Existenz.

Maria Leucht von Schöffling & Co. in Frankfurt zeigte sich sehr angetan von „Kein Platz mehr“ von Margit Schreiner. Mit Witz und schwarzem Humor wird von Hans und Maria in einem übervollen Schloss am Lago Maggiore berichtet, die nichts wegwerfen kann. Das herrlich illustrierte Kinderbuch „Mein Papa und ich“ stellte Franziska Neuhaus vom Frankfurter Moritz Verlag vor.

Mit Humor

Die Verlegerin und Übersetzerin Inci Bürhaniye führt mit ihrer Schwester Selma Wels den Binooki Verlag in Berlin. Mitgebracht hatte sie „Das Buch der entbehrlichen Gedanken“ von Ömür Ilkim Demir; es enthält zehn Erzählungen aus dem Alltag, dessen Widrigkeiten melancholisch, aber immer mit einer Prise Humor geschildert werden.

Sebastian Guggolz vom gleichnamigen Berliner Verlag stellte „Hier wird getanzt!“ von William Heinesen vor. Es ist eine Auswahl von Erzählungen über das Leben auf den Färöern. Manfred Metzner vom Heidelberger Verlag „Das Wunderhorn“ stellte zum Abschluss die Erinnerungen der Avantgarde-Filmerin, Modejournalistin und Übersetzerin Ré Scoupault „Nur das Geistige zählt“ vor.

