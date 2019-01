Viele Möglichkeiten sich schulisch weiterzubilden

Bad Mergentheim.Die Ausbildung am Berufskolleg „Gesundheit und Pflege“ bereitet auf Berufe im Gesundheitswesen und im pflegerischen Bereich vor. Ziel dieser Schulart ist es, die Studierfähigkeit der Schüler zu fördern. Aufnahmevoraussetzung ist die Fachschulreife oder der Realschulabschluss bzw. das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 bzw. 11 eines Gymnasiums.

Mit dem erfolgreichen Abschluss vom Berufskolleg „Gesundheit und Pflege II“ erwerben die Schüler die Fachhochschulreife. Der Berufsabschluss „Assistent(in) im Gesundheits- und Sozialwesen“ kann über ein Zusatzprogramm erworben werden. Die Ausbildung zur Erzieherin am Berufskolleg für Sozialpädagogik/Fachschule für Sozialpädagogik dauert in der Regel vier Jahre und gliedert sich in drei Jahre schulische Ausbildung und ein durch die Schule begleitetes einjähriges Berufspraktikum.

Aufnahmevoraussetzung ist der mittlere Bildungsabschluss.

Verschiedene Informationsveranstaltungen im beruflichen Schulzentrum Bad Mergentheim finden in Kürze statt: Am Samstag, 2. Februar, ab 10 Uhr sind das Ernährungswissenschaftliche und Sozialwissenschaftliche Gymnasium Thema, ab 11.15 Uhr das Berufskolleg „Gesundheit und Pflege“, ab 12 Uhr die Ausbildung zum Erzieher. Das Wirtschaftsgymnasium (WG), das kaufmännische Berufskolleg I und II und das Berufskolleg Fremdsprachen stellen sich am Dienstag, 5. Februar, ab 19 Uhr vor. Das Technische Gymnasium (TGM, TGI) präsentiert sich am Mittwoch, 6. Februar, ab 19 Uhr.

Die Veranstaltungen finden alle in der Aula der Kaufmännischen Schule, Wachbacher Straße 42, statt.

Anmeldungen sind bis zum 1. März im Internet unter www.schule-in-bw.de/bewo möglich und mit dem Ausdruck in den Sekretariaten des beruflichen Schulzentrums in der Seegartenstraße 16 bzw. in der Wachbacher Str. 42 abzugeben. bsz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019