Viele schöne Preise

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind täglich in den Fränkischen Nachrichten/der Tauber-Zeitung oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Am Wochenende werden gleich zwei Türchen am Lions-Adventskalender geöffnet. Am 8. Dezember dürfen sich folgende Gewinner freuen: Nr. 394 Zur Alten Kanzlei Bad Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 2793 Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim 50 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1769 Café DiaZ im Diabetes Zentrum Mergentheim 25 Euro Verzehrgutschein. Nr. 1039 Golf-Club Bad Mergentheim, Igersheim 26 Euro 1 Trainerstunde inkl. Golf-Schnupperkurs. Nr. 3161 Shisha Ott Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2150 Schuler, Foto - Naturkosmetik Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1708 Sport Vath Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2714 Burg-Apotheke Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3332 Blumen Brenner Weikersheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2276 Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim 25 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1248 Katja´s Hair & Beauty Lounge Markelsheim ein Männerhaarschnitt.

Für den 9. Dezember wurden folgende Gewinnnummern ermittelt: Nr. 1162 Weingut Carl Schumm Weikersheim 25,00 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 2745 Goldschmiede Hoffmann-Winkler Bad Mergentheim 30,00 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1386 Schmieg Sanitätshaus Bad Mergentheim 25,00 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 3150 Restaurant am Golfplatz Bundschuh Gourmet Igersheim 1 x Sonntagsbrunch. Nr. 1125 Hotel & Restaurant Bundschu Bad Mergentheim 25,00 Euro Verzehrgutschein. Nr. 3025 Café DiaZ im Diabetes Zentrum Mergentheim 25,00 Euro Verzehrgutschein. Nr. 1859 Rechtsanwalt Florian Reis Bad Mergentheim 30,00 Euro City-Gutschein. Nr. 1862 Uhren-Schmuck Beck Bad Mergentheim 25,00 Euro Einkaufsgutschein. Nr. 1000 Weinstube „Die Bastion“ Weikersheim 30,00 Euro Verzehrgutschein. Nr. 3170 Friseursalon Christian Heer Laudenbach 25,00 Euro Dienstleistung. Nr. 1256 agoVITA - Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim 25,00 Euro Fitness-Check.

Die Gutscheine für die Sach- bzw. Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim in der Zeit vom 1. bis 31. Januar 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.12.2018