Viele Stimmen zu zählen

Bad Mergentheim.Aufgrund der umfangreichen Stimmen-Auszählung im Nachgang der Kommunal- und Europawahl kann die Stadt Bad Mergentheim am heutigen Montag keinen regulären Dienstbetrieb anbieten. Nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend sollte zunächst die Europawahl ausgezählt werden, danach – am späten Abend – noch die Kreistagswahl. Am Montagvormittag wird das Ergebnis der Gemeinderatswahl ermittelt, dann sind die Ortschaftsräte an der Reihe. stv/Bild: Sascha Bickel

