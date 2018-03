Viele Termine und Zeit für Geselligkeit

Anzeige

Bad Mergentheim.Auf ein erfolgreiches Jahr 2017 blickte das Historische Schützencorps in seiner Jahreshauptversammlung im Ringhotel „Bundschu“ zurück. 93 Mitglieder hat man aktuell.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hauptmann Andreas Schweitzer gedachte man dem im vergangenen Dezember verstorbenen Mitglied Hansjörg Bundschu, ehe Schriftführer Günther Etzl die zahlreichen Termine des Vorjahres noch einmal Revue passieren ließ. Dabei standen vor allem die Veranstaltungen, bei denen sich das Corps einer breiten Bevölkerung präsentierte, im Mittelpunkt.

Mit weit über 40 Auftritten und Veranstaltungen hatte das Schützen-Corps ein enormes Programm zu bewältigen. Das Jahr begann mit dem traditionellen Neujahrsschießen auf dem Marktplatz, aber auch beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Mergentheim, den St. Georgtagen der Historischen Deutschordencompagnie, den drei Wachaufzügen auf dem Deutschordenplatz und dem Herzog-Paul-Abend in der Wandelhalle zeigte sich das Corps in der Öffentlichkeit. In die Riege der Termine gehörte im vergangenen Jahr auch die Einweihung der Herzog-Paul-Straße im Auenland.