Vielfältige Kulturangebote in attraktiver Form

Bad Mergentheim.Die Bad Mergentheimer Kur- und Gästezeitung erscheint ab sofort in neuem Design und neuem Format. Größer, bunter und breiter gestreut. Denn: Die neue Kurzeitung wird künftig nicht nur in der Bad Mergentheimer Ausgabe der Fränkischen Nachrichten zu finden sein, sondern wird auch in der Ausgabe Tauberbischofsheim beiliegen. Auch in den Kliniken und Hotels sowie bei der Kurverwaltung und der Tourist-Information Bad Mergentheim wird die Kurzeitung weiterhin angeboten.

Im großzügigen Format sorgt die Beilage auch weiterhin dafür, dass die Leserinnen und Lesern keines der vielfältigen Kulturangebote der Kurstadt, des Deutschordensmuseums und der Kurverwaltung versäumen.

Die Veranstaltungen werden wie bisher in einer praktischen Monats-Übersicht aufbereitet und Highlights ausführlich vorgestellt.

Der Bedeutung Bad Mergentheims als touristischen Anlaufpunkt soll nun, so Peter Hellerbrand, Anzeigenleiter der Fränkischen Nachrichten, mit der Ausweitung der Kurzeitung auf die Ausgabe Tauberbischofsheim und der somit größeren Reichweite ins nördliche Taubertal noch mehr Rechnung getragen werden. bas

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019