Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

„Ihre VHS vor Ort“ lautet das Motto des aktuellen Programms für das Herbst-/Wintersemester 2018/2019 der Volkshochschule Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. Unter dem genannten Motto präsentiert die Bad Mergentheimer VHS mit ihren Außenstellen Igersheim, Niederstetten und Weikersheim erneut mannigfaltige und attraktive sowie sowohl altbewährte als auch neue Angebote für alle Altersklassen und Zielgruppen.

Ein bedeutender Schwerpunkt ist auch in diesem Herbst und Winter die „Akademie am Vormittag“, die ab dem 25. September jeweils dienstags (9.30 bis 12 Uhr an 16 Terminen) mit dem Thema „Die Römer in der Antike“ sowie einem hoch kompetenten Dozententeam aufwartet. In insgesamt zehn Bausteinen können Interessenten die Antike aus einer neuen Perspektive kennenlernen, zumal diese interdisziplinäre Kursreihe wissenschaftliche Erkenntnisse verschiedener Fachrichtungen zusammenbringt, nämlich der Physik, Geschichte, Kunst und Architektur, Kulturgeschichte, Philosophie, Religion, Musik sowie Literatur. Den Abschluss bildet eine Kunstfahrt.

Ein weiteres besonderes Schwerpunktthema ist „Nachhaltigkeit in der Praxis“. Dazu werden unter anderem verschiedene Kochkurse durchgeführt wie etwa „Vegan, vegetarisch, vielseitig“ und „Genießen ohne Reue“ in der neuen und modernen Schulküche der Beruflichen Schule (EPE) in Bad Mergentheim.

Die Außenstellen Igersheim, Niederstetten und Weikersheim bieten jeweils die Kurse „Brotbacken“ und „Bier selber brauen“ an. Zudem findet in Niederstetten (Adolzhausen) ein Basis-Grillkurs statt. Vorträge wie zum Beispiel „Gesund ernähren, aber wie?“ und „Rebellion im Bauch“ sowie zum Thema Wein „Basiswissen Wein“ und „Deutsche Weine“ mit Verkostung runden den Themenbereich ab.

„Schlagfertigkeitstraining“, Rhetorikbausteine „Sprechen und Stimme“, „Auszeit – nur für mich!“ und „Eutonie – Übungsweg zur körperlichen Selbsterfahrung“ zählen zu den Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung.

In der Sparte „Gesundheit“ gibt es beispielsweise einen Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene (Bad Mergentheim), Wassergymnastik für werdende Mütter (Außenstelle Weikersheim), „Yoga-Life-Balance“ (Igersheim), „Zumba“ (Bad Mergentheim, Igersheim und Weikersheim), „Qigong“ (Bad Mergentheim), „Rücken-Fit“ (Weikersheim, Niederstetten) und „Fit im Alltag“ (Weikersheim-Elpersheim) sowie Yoga-Kurse verschiedener Arten (an allen VHS-Standorten).

„Krav Maga“ nennt sich ein effizientes Selbstverteidigungssystem, das auf natürliche Reflexe aufbaut, die bei jedem Menschen vorhanden sind. Diese Reflexe werden durch einfache und effektive Techniken ergänzt, die bei jeweils einem Kurs an den VHS-Außenstellen Igersheim, Niederstetten und Weikersheim erlernt werden können.

Im Bereich der Medienpraxis stehen unter anderem Smartphones und iPads, die Welt der Apps, das Speichern von Daten und Digitalfotografie sowie die Sicherheit beim Online-Banking und Internet im Fokus.

In der Rubrik „Bildung und Beruf“ werden in Kooperation mit der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim verschiedene Weiterbildungen wie beispielsweise EDV-Orientierungskurse, „Fit am Computer fürs Büro – professionelle Nutzung von MS Office“ und „Der Weg zu Homepage“ angeboten. Falls erwünscht, können diese Kurse mit einem Zertifikatsabschluss absolviert werden.

In der Kategorie „Sprachen“ werden neben den „Klassikern“ wie Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auch „Exotiker“ wie etwa ein Anfänger- und ein Fortsetzungskurs in Chinesisch, ein Grundkurs in Kisuaheli sowie ein Aufbaukurs für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen in Arabisch offeriert. Teils Anfänger-, teils Fortsetzungskurse, in denen auch Quereinsteiger willkommen sind, gibt es zudem in Niederländisch, Schwedisch und Türkisch. Zu „Deutsch als Fremdsprache“ gibt es zum Beispiel eine berufsbezogene Deutschsprachförderung mit den Zielniveau B2.

In der Sparte „Musik und Kunst“ stehen unter anderem das Erlernen des Gitarrenspiels mit viel Kreativität ohne Noten, die Kurse „Trommelflöte für Anfänger“ und „Cajón – eine Kiste voller Rhytmus“ (beide für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene) sowie zwei Acryl-Malkurse (Weikersheim, Bad Mergentheim) auf dem Programm.

Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche sind beispielsweise Koch-, Tanz- und Bastelkurse sowie Kurse zu Prüfungsvorbereitungen und im Tastaturschreiben. Sowohl an Kinder als auch an Erwachsene „von 8 bis 88“ richtet sich ein Zauberkurs der Außenstelle Igersheim.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018