Vielfalt, Teilhabe und ein Weltstar

Der Neubau der Tauberphilharmonie beschäftigte den Weikersheimer Gemeinderat bei seiner Jahresschlusssitzung am Donnerstagabend gleich im Rahmen von drei Tagesordnungspunkten.

Weikersheim. Zum einen stellte Intendant Johannes Mnich das Programm vor, mit dem die Konzert- und Veranstaltungshalle nächstes Jahr eröffnet wird. Außerdem musste das Gremium einen Grundsatzbeschluss darüber fassen, in welcher Betriebsform die Einrichtung künftig geführt wird. Und schließlich stand die Vergabe der über eine halbe Million teuren Arbeiten für die Außenanlagen der Halle an.

„Kein abgefahrenes Spaceship“

Es freue ihn sehr, dass er dem Gemeinderat nach Monaten der intensiven Arbeit und Vorbereitung „nun endlich Ergebnisse“ vorlegen könne, sagte Mnich. Am 13. Juli nächsten Jahres stehe die Eröffnung des Hauses an, im September folge dann eine Galaveranstaltung zur offiziellen Einweihung. Beim Erstellen des Eröffnungsprogramms habe er sich „sehr, sehr viele Gedanken“ über dessen Signale und Wirkung gemacht, sagte Mnich.

Keinesfalls wollte er den Eindruck erwecken, dass „wir einen Elfenbeinturm hinstellen wollen“. Stattdessen setze er auf „Vielfalt“, sagte Mnich, beim Eröffnungsprogramm ebenso wie beim Konzept der Einrichtung. „Wir sind ein Haus für alle“, betonte er, „wir möchten alle ansprechen“ und „kein abgefahrenes Spaceship in den Raum stellen“. Das aus 18 Veranstaltungen bestehende Programm setze diese Vielfalt um, fand Mnich. So werde bei manchen Konzerten natürlich auch die „herausragende Akustik“ der Halle „komplett ausgereizt“, versprach der Intendant. Daneben biete das Programm von Kabarett über Lesungen bis hin zu Tanzveranstaltungen und Kinderkonzerten aber für absolut jeden etwas. Die „Wirkung in die Breite, bis in die Bevölkerungen hinein“, die Mnich anstrebt, will er durch „Teilhabe“ erreichen.

Die Tauberphilharmonie solle „keine reine Abspielstätte“ sein. Deshalb habe er bei Vertragsabschluss mit den Künstlern vereinbart, dass sie neben ihren Auftritten etwa auch für Besuche in Schulen zur Verfügung stehen. Außerdem sollen Mitmachkonzerte und Gesangworkshops die „Idee von klassischer Musik für alle“ umsetzen helfen. Gleichzeitig betonte Mnich, dass sich die Tauberphilharmonie als kulturelles Zentrum für den gesamten Main-Tauber-Kreis sehe.

Dass er alle 18 Bürgermeister als Partner für jeweils eine der 18 Veranstaltungen gewinnen konnte, unterstreiche für ihn, dass diese in der neuen Einrichtung „Möglichkeiten“ sehen. Mit geradezu ansteckender Begeisterung stellte Mnich („Ich freue mich wirklich riesig drauf“) dann das Programm vor (wir berichteten gestern ausführlich), das am 13. Juli mit dem Orchester im Treppenhaus beginnt oder wie Mnich es ausdrückte, mit „Partymusik von der Cateringküche bis auf die Dachterrasse“ und am 30. September mit einem Konzert von Götz Alsmann und seiner Band endet. Höhepunkt des Programms ist sicher das Konzert mit Igor Levit, „einem der größten Pianisten der Welt“, den man sonst nur in Konzerthäusern wie der Carnegie-Hall erleben kann. Levit spendet sein Honorar an die Tauberphilharmonie, die ein gewisses Kontingent an Karten für das Konzert kostenlos oder günstig an Menschen wie Altenpfleger oder Kindergärtnerinnen abgeben will, die sich den Eintrittspreis normalerweise nicht leisten könnten.

Auf Interesse wird sicher auch der Besuch von Fernsehmoderatorin Petra Gerster sorgen, die sich in ihrem Buch „Die Meinungsmaschine“ mit „Fake News“ beschäftigt und auch mit Schülern hierüber diskutieren wird. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen hat gestern begonnen, sagte Mnich, das Programmheft wird im Januar erscheinen. Karten gibt es online über die Homepage und bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten. In einem weiteren Tagesordnungspunkt musste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über die Betriebsform fällen, mit der die neue Halle künftig geführt wird. Dr. Henning Struck von der Stuttgarter Anwaltskanzlei „Eisenmann Wahle Birk & Weidner“ erläuterte dem Gremium, warum man nach „intensivsten“ Überlegungen die „Anstalt des öffentlichen Rechts“ als „geeignete und passgenaue“ Betriebsform für die Tauberphilharmonie sehe.

Aktuell bei 12, 3 Millionen

Entscheidende Vorteile sieht Struck in der rechtlichen Selbstständigkeit gegenüber der Gemeinde und darin, dass die Kompetenzen des Verwaltungsrats flexibler ausgestaltet werden könnten. Dazu gehöre etwa, dass man sowohl Externe einbinden, als auch die Anzahl der Verwaltungsräte selbst wählen könne. Ebenso gebe es keine „unmittelbare Haftung der Gemeinde für Schulden“, wenn auch die Nachschusspflicht durch die Stadt garantiere, dass es nicht zur Insolvenz der Einrichtung kommen könne. Dies wiederum garantiere gute Kreditkonditionen.

Als nächster Schritt steht jetzt die Ausarbeitung einer Satzung an, die dann vom Gemeinderat voraussichtlich Ende Februar verabschiedet werden könne. Bei 12,3 Millionen Euro liege der aktuelle Vergabestand für die Tauberphilharmonie, informierte Stadtbauamtsleiter Thomas Müller bei der anschließenden Vergabe der kompletten Arbeiten für die Außenanlage der Halle, die bei vier Enthaltungen vergeben wurden. Diese umfassen den Eingangsbereich, die Außenterrasse, alle Pflasterarbeiten rings um das Gebäude, die Treppen, Grünflächen, Rampen und die entwässerungstechnischen Maßnahmen in Form von Wasserabflussrinnen. Die Arbeiten wurden an die Firma Fleischhacker aus Würzburg vergeben, die mit 582 796,73 Euro der günstigste von insgesamt sechs Bietern war.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018