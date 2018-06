Vier Ärzte auf Liste

Anzeige

Die vier ausgezeichneten Mitglieder des Ärztenetzwerks „Collegium Medicum“ in der Region sind: Dr. med. Gerhard Bauer, Kardiologe in der Gemeinschaftspraxis Dres. Bauer/Hahn in Bad Mergentheim, Dr. med. David Brix, Urologe in der überörtlichen Gemeinschaftspraxis „Urovitalis“ Dres. Brix/Löser in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim, Dr. Volker Dotzel, Orthopäde in Bad Mergentheim und Dr. Robert Vogt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg in Bad Mergentheim. pm

